F1: menacé après le GP d'Abu Dhabi, Latifi a dû engager des gardes du corps

Le pilote canadien Nicholas Latifi a utilisé des gardes du corps après son rôle involontaire dans le dénouement du GP de F1 d'Abu Dhabi, qui a vu Max Verstappen couronné champion du monde aux dépens de Lewis Hamilton à l'issue d'une course au résultat controversé.

En causant malgré lui la sortie de la voiture de sécurité dans les derniers tours du Grand Prix d'Abu Dhabi, et donc la polémique qui s'en est suivie, Nicholas Latifi a permis à Max Verstappen de ravir le titre de champion du monde de Formule 1 à Lewis Hamilton. Depuis, le pilote canadien de Williams subit de nombreuses insultes et menaces de mort. Une situation qui l'a conduit à engager des gardes du corps pour les fêtes de fin d'année, comme il l'a révélé mardi.

"Cela peut paraître bête à certaines personnes, mais en y réfléchissant vous ne pouvez pas savoir si les gens sont vraiment sérieux ou non", a déclaré le pilote canadien, lors de la présentation de la monoplace de son écurie Williams pour la saison 2022.

"Il faut prendre les menaces au sérieux parce qu'on ne sait jamais"

"Il ne suffit que d'un fan bourré à l'aéroport ou de tomber sur quelqu'un de mal luné et qui a pris une substance ou une autre et qui a des idées très arrêtées. Il ne suffit que d'une personne sur un million. Il faut prendre les menaces au sérieux parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et c'est la triste réalité que nous vivons dans un monde comme ça et qu'il y a eu des menaces de mort qui ont dépassé ce qui est tolérable", a poursuivi Nicholas Latifi, qui a passé les fêtes à Londres avec sa compagne Sandra Dziwiszek.

Nicholas Latifi a également indiqué, comme rapporté par Motorsport, avoir reçu un message de soutien du septuple champion du monde Lewis Hamilton et d'autres membres de l'équipe Mercedes (dont les moteurs équipent les monoplaces de l'écurie Williams): "Le torrent de soutien sur les réseaux sociaux, de la part de nombreux pilotes et équipes dans tant de disciplines différentes, était vraiment agréable et encourageant. Tout le monde était évidemment d'accord avec le sentiment et le message".