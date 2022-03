F1: undercut, marsouinage, courses sprint... Les principales règles et le lexique à connaître en 2022

Vous êtes néophyte en F1? Ou tout simplement quelque peu perdu avec les termes régulièrement employés par les acteurs de la discipline, que ce soit les fans, les pilotes ou les commentateurs? RMC Sport vous propose une explication des principales expressions, mais aussi un rappel des règles essentielles de la discipline.

Les principales règles à connaître

Les qualifications

La séance se divise en trois parties: Q1, Q2, Q3. En Q1, les pilotes ont 18 minutes pour réaliser leur meilleur temps. Les cinq moins rapides sont éliminés. Les 15 qualifiés disputent la Q2 pour 15 minutes. Seuls les 10 plus rapides ont le droit de disputer la Q3, d'une durée de 12 minutes.

Les points

Les dix premiers pilotes de chaque course sont récompensés. Les points sont attribués ainsi: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Si un pilote réalise le meilleur tour en course et qu'il se classe dans le top 10, il bénéficie d'un point supplémentaire.

Les courses "Sprint"

Pour les GP d'Émilie-Romagne (Imola), d'Autriche (Spielberg) et du Brésil (São Paulo), une course Sprint aura lieu le samedi, avant la course du dimanche. Elle dure environ 30 minutes, sa distance étant d'environ 100 kilomètres. La grille de départ Sprint est déterminée par les qualifications avancées au vendredi. Les huit premiers du Sprint récoltent des points: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il n'y a pas de point bonus pour le meilleur tour. Le classement final de cette épreuve détermine la grille de départ du dimanche. Un pilote peut ainsi inscrire un total de 34 points en un week-end.

Les pneus

À chaque GP, le manufacturier Pirelli propose trois types de gommes pour temps sec (tendre, medium, dur). Les tendres (avec une rayure rouge) sont les plus rapides, mais s'usent plus vite. Les dures (rayure blanche) sont les moins rapides, mais font preuve d'une meilleure longévité. La gomme medium (rauyre jaune) se situe entre les deux. En course, les pilotes sont obligés de chausser deux types différents de gomme (et donc de faire au moins un arrêt au stand). En cas de piste mouillée, cette obligation devient caduque. Les pilotes peuvent alors mettre des pneus intermédiaires (rayure verte) ou pluie (rayure bleue).

Le lexique

Aspiration

Phénomène faisant gagner de la vitesse à une voiture qui en suit une autre à vive allure. Comme la voiture de devant réduit la masse d'air derrière elle, la voiture suiveuse, parce qu'elle bénéficie d'une résistance à l'air bien plus faible, peut augmenter sa vitesse plus facilement.

Châssis

Désigne les pièces et toute la carrosserie d'une monoplace. Le design qui est appliqué au châssis est important: c'est ce qui détermine les performances aérodynamiques de la voiture.

Drive through

C'est l'une des plus lourdes pénalités pouvant être infligées en course. Elle consiste à traverser la voie des stands (en respectant la limitation de vitesse), sans avoir la possibilité de s'arrêter pour changer les pneus ou tout autre pièce.

DRS

Drag reduction system (Système de réduction de la traînée). Ce dispositif aérodynamique permet à l'aileron arrière de s'ouvrir, ce qui permet à la monoplace de rouler bien plus vite malgré une perte d'adhérence. En course, les pilotes ne peuvent l'activer que dans des zones délimitées et s'ils se trouvent à moins d'une seconde d'une voiture précédente (une ligne de détection est placée en amont de la zone de DRS).

Effet de sol

Phénomène aérodynamique, qui aspire le châssis par en-dessous (comparable à un effet de ventouse sur la voiture). Auparavant, les monoplaces étaient plaquées au sol par les ailerons avant et arrière.

FIA

Fédération internationale de l'automobile. Elle chapeaute le championnat du monde de F1. Elle est dirigée par l'ancien pilote de rallye émirati Mohammed Ben Sulayem.

Fond plat

Désigne le dessous de la monoplace, historiquement tout plat ou presque. Cette large partie de la voiture est fabriquée en carbone.

Graining

Il s'agit d'une dégradation des pneus, sur lesquels des sortes de plaques protubérantes apparaissent et perturbent l'adhérence. Cela touche généralement les pneus avant, bien souvent lorsqu'ils sont soumis à rude épreuve dans des virages.

Halo

Dispositif de sécurité en forme d'arceau, qui surplombe les pilotes au-dessus du cockpit. Il est aussi composé d'une barre située devant le pilote. Fabriqué en titane pour qu'il soit incassable, le halo est censé protéger la tête du pilote des chocs dangereux (gros débris, véhicules, pneus).

Marsouinage

Cette appellation surprenante désigne un effet indésirable de l'effet de sol, qui fait rebondir les monoplaces dans les lignes droites. Causé par une perturbation de l'air, ce problème implique des risques sur les pièces et sur le corps des pilotes. Le terme "marsouinage" fait référence au marsouin, cétacé proche du dauphin, connu pour ses plongées à la surface de l'eau.

Paddock

Désigne la zone du circuit, derrière le bâtiment de la ligne des stands, où se trouvent les installations des écuries (camions, hospitalités, etc).

Parc fermé

Dès l'instant où une monoplace s'élance en séance de qualification, les écuries n'ont plus le droit de modifier les réglages, à l'exception de certains paramètres. Entre la qualification et la course, les voitures sont déplacées par la FIA dans une zone sécurisée et restreinte. Tout cela regroupe le régime du parc fermé.

Pilote payant

Appellation qui désigne un pilote qui décroche un contrat dans une écurie, parce qu'il apporte de l'argent à cette dernière à travers des sponsors ou une fortune financière personnelle.

Safety Car / Virtual Safety Car

Termes anglais pour désigner la voiture de sécurité et la voiture de sécurité virtuelle. La Safety Car intervient physiquement sur la piste à la suite d'un accident ou d'un incident majeur. Elle se place devant les voitures, pour les ralentir et donner le temps aux commissaires de dégager la piste. La voiture de sécurité virtuelle est utilisée pour des incidents moins importants, qui nécessitent tout de même de ralentir les pilotes pour régler le problème en piste.

Sous-virage / Survirage

Lorsque la voiture ne parvient pas à suivre la trajectoire d'un virage, parce qu'elle se déporte vers l'extérieur et donne la sensation de ne pas tourner, on parle de sous-virage. À l'inverse, le survirage se produit lorsque l'arrière de la monoplace glisse, ce qui augmente le risque de dérapage et donc de tête-à-queue.

Undercut

Stratégie qui consiste à rentrer aux stands avant un concurrent direct sur la piste. En anticipant l'arrêt, le pilote va plus vite sur les tours suivants grâce à ses gommes plus fraîches et tente de profiter des gommes usées du rival pour le doubler lorsque celui-ci finira par entrer aux stands. Un seul tour d'écart entre les deux arrêts suffit parfois pour inverser les places.