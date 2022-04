Formule 1: la détresse de Hamilton après sa contre-performance à Imola

Seulement 13e ce week-end lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne remporté par son rival Max Verstappen, Lewis Hamilton réalise un début de saison cauchemardesque au volant d'une monoplace loin d'être performante.

Mercedes et Lewis Hamilton font grise mine. Après un nouveau week-end difficile à Imola lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le pilote britannique ne cachait pas sa déception à l'arrivée, en étant "désolé de ne pas avoir pu faire la même chose" que son coéquipier Georges Russell, 4e ce dimanche. "Cela a été difficile, a déclaré Hamilton à propos du week-end dans son ensemble, dans des propos relayés par le Telegraph. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Ce n'est certainement pas facile et nous le ressentons tous en tant qu'équipe. Au moins George a obtenu des points aujourd'hui pour l'équipe, donc mes excuses à tout le monde, je n'ai pas pu faire la même chose."

Verstappen prend un tour à Hamilton

L'image symbolique de ce quatrième Grand Prix de la saison aura été le dépassement de Max Verstappen sur Lewis Hamilton en fin de course, lorsque le Néerlandais a pris un tour à son rival de la saison dernière. Pire, le septuple champion du monde assiste aux bonnes performances de son coéquipier Georges Russell, seul pilote à avoir systématiquement terminé dans le top 5 sur les quatre premières courses, dont trois devant lui. Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, s'est également excusé auprès de Hamilton pour lui avoir donné ce qu'il a appelé une voiture "inconduisible".

"D'une certaine manière, je dois le protéger, a déclaré l'Autrichien. Ce n'est pas sa faiblesse, c'est celle de la performance de la voiture. On sait qu'il est septuple champion du monde. Il s'est rattrapé l'an dernier alors qu'il était en retard. Le gars est le meilleur pilote du monde et il n'a pas de machine et d'équipement sous ses pieds pour exécuter. Nous devons régler cela et rester ensemble dans les mauvais moments, et aujourd'hui était certainement très mauvais." Lewis Hamilton a désormais deux semaines pour trouver des solutions avant le Grand Prix de Miami, le 8 mai.