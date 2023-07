F1: Macron a confié une mission à Estrosi pour le retour d'un Grand Prix de France

Emmanuel Macron a confié à Christian Estrosi la mission de préparer un projet de Grand Prix de France. Le maire de Nice étudie l’option d’une épreuve urbaine sur la Côte d’Azur.

Absente du calendrier de Formule 1 depuis cette année, la France espère rapidement y faire son retour. Après avoir envisagé l'éventualité d'un retour de la prestigieuse épreuve de course automobile en marge du GP de Monaco en mai dernier, les choses ont encore progressé ces derniers jours.

Selon les informations relayées ce mardi par le journal Nice-Matin et l'AFP, Christian Estrosi a reçu pour mission de la part d'Emmanuel Macron de travailler sur un possible retour de la F1 en France. Le maire de Nice avait lui-même contacté le président de la République via un courrier et aurait ainsi obtenu la bénédiction du chef de l'Etat.

Le GP de France est "un enjeu d’attractivité pour notre pays" selon Macron

A Magny-Cours dans la Nièvre entre 1991 et 2008 puis de retour pendant quatre ans sur le Circuit Paul-Ricard du Castellet (Var) entre 2018 et 2022, le GP de France pourrait donc bientôt renaître de ses cendres. Avec l'aval du président Macron.

"Soyez certain que je partage pleinement votre ambition. En effet, vous le soulignez, notre pays doit être en mesure, à l’instar des autres grands événements internationaux sportifs qu’il organise chaque année, de renouer avec la Formule 1, pour le plaisir de tous, a écrit Emmanuel Macron en réponse au courrier adressé par Christian Estrosi. C’est un enjeu d’attractivité pour notre pays, de rayonnement de notre industrie automobile et d’innovation pour accompagner la décarbonation de ce secteur."

Et le locataire du palais de l'Elysée d'enchaîner: "Je souhaite répondre favorablement à votre proposition de vous confier une mission, conjointement avec M. Nicolas Deschaux, président de la Fédération française du sport automobile. Vous pourrez, à ce titre, étudier les différentes options de localisation envisageables sur le territoire national, en identifiant pour chacune leur modèle économique, leur compatibilité avec nos engagements écologiques et leur possible contribution au développement territorial et national. Vous vous attacherez dans ce cadre à engager des discussions avec les détenteurs des droits de Formule 1."

Un circuit urbain près de Nice?

Avant de lancer la recherche d'éventuels partenaires et sponsors pour organiser le retour de la Formule 1 en France, Christian Estrosi va devoir arrêter un lieu. A l'image du récent GP de Las Vegas, avant-dernière course de la saison 2023 aux Etats-Unis, les dirigeants de la F1 apprécient les circuits urbains.

S'il avait démenti l'hypothèse d'un tracé près de Nice sur la Côte d'Azur, Christian Estrosi pourrait être tenté de réactiver cette option durant ses recherches conjointes avec le patron de la FFSA.

Cette annonce intervient alors que le Groupement d'intérêt public (GIP) qui gérait le Grand prix de France et était présidé par M. Estrosi n'a pas pu être dissous en raison d'un déficit de 27 millions d'euros. Initialement prévue en décembre, la dissolution du GIP a été repoussée à la suite de protestations de ses membres face à cette situation financière et avant la clôture d'un audit prévue fin juillet.