Nice-Bâle: le maire de Nice Christian Estrosi chambré par le club suisse après la défaite du Gym

Qualifié jeudi soir pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence aux dépens de l'OGC Nice (1-2), le FC Bâle a publié ce vendredi une vidéo des célébrations des joueurs suisses après la rencontre. À la fin de celle-ci, on peut apercevoir le maire de Nice, Christian Estrosi, tout sourire. Sans doute une manière implicite de narguer ce dernier après l'interdiction de déplacement prononcé à l'encontre des supporters bâlois...

Après avoir remporté le match sur le terrain, le FC Bâle a-t-il aussi gagné la bataille du chambrage ? Vainqueur jeudi soir face au Gym en quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence (1-2), le FC Bâle a rejoint le dernier carré de la C4. Un succès construit en prolongation, après l'égalisation tardive de l'ancien Parisien Jean-Kévin Augustin.

Le maire de Nice moqué dans une vidéo du FC Bâle ?

Ce vendredi, les Rhénans ont publié une vidéo sur le compte Twitter du club pour retracer cette belle soirée face aux Aiglons. On y voit notamment les célébrations des joueurs sur la pelouse de l'Allianz Riviera mais aussi dans les vestiaires, ainsi qu'un entretien avec le coach Heiko Vogel. Mais si l'on observe bien la vidéo jusqu'au bout, on voit Christian Estrosi, le maire de Nice, tout sourire. Un troll semble-t-il bien dissimulé par le FC Bâle, qui fait sans doute écho à l'interdiction de déplacement de ses supporters dans la cité azuréenne, pour laquelle Estrosi a joué un rôle actif.

Estrosi avait milité pour l'interdiction de déplacement

En effet, les fans du club suisse ont eu interdiction de se rendre à Nice sur arrêté ministériel prononcé mardi, alors qu'un plan élaboré en concertation avec l'ensemble des parties prenantes avait été préalablement mis en place. Entre quatre et cinq Unités de forces mobiles (UFM) devaient être déployées à Nice le soir de la rencontre, des policiers locaux, des membres de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) et plus de 600 stadiers au sein de l'Allianz Riviera devaient être mobilisés pour accueillir les 1500 supporters suisses. Sauf qu'une autre volonté politique a émergé, pilotée par le maire niçois.

Le Préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, avait demandé au ministère de l'Intérieur d'élaborer un arrêté d'interdiction de déplacement des supporters suisses, ce que réclamait depuis plusieurs semaines Christian Estrosi. Ce dernier avait eu gain de cause, mettant les fans bâlois dans l'embarras, tandis que le club suisse publiait un communiqué corrosif pour dénoncer "l'arrogance" des autorités françaises.

Ces activités en coulisses n'ont pas empêché les Aiglons, devant leur public, de chuter en quarts de finale de la C4. Et, comme le confiait Jean-Kévin Augustin au quotidien suisse le Matin après la rencontre, peut-être que cela a "boosté" davantage les Bâlois de s'imposer pour rendre hommage à leurs supporters, restés chez eux devant la télé...