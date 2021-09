Formule 1: Schumacher et Mazepin confirmés chez Haas en 2022

L'Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin piloteront toujours pour Haas en Formule 1 en 2022, a confirmé l'écurie américaine ce jeudi, en marge du Grand Prix de Russie.

Comme attendu, Nikita Mazepin, le fils du dirigeant du sponsor titre de Haas, Uralkali, et Mick Schumacher, soutenu par Ferrari, qui motorise l'équipe, piloteront toujours pour Haas en Formule 1 en 2022, a confirmé l'écurie américaine ce jeudi, en marge du Grand Prix de Russie. Ils seront associés pour la deuxième année consécutive.



Les deux pilotes de 22 ans ont fait leurs débuts dans la catégorie reine du sport automobile au début de la saison 2021. Parmi les pilotes titulaires, ils sont les seuls à ne pas avoir inscrit de point, pas aidés par une voiture peu compétitive. "Nous croyons pouvoir progresser en tant qu'équipe et offrir à Mick et Nikita une monoplace performante pour franchir la prochaine étape de leur carrière en Formule 1" la saison prochaine, quand de toutes nouvelles F1 feront leur entrée en piste, a déclaré leur Team Principal Guenther Steiner.

"Cette première année avec Haas est passionnante et instructive et je suis sûr que je pourrai apporter toute l'expérience que j'ai acquise l'année prochaine", a confié le fils de Michael Schumacher. "La nouvelle réglementation technique, l'ambition impressionnante de toute l'équipe et le soutien de Ferrari, je crois que tout cela nous rapprochera du peloton en 2022 et que nous pourrons nous battre pour les points."

La grille 2022 quasi complète

Après cette annonce, la grille de départ de la saison à venir est quasiment complète. Seule l'identité de l'équipier du Finlandais Valtteri Bottas chez Alfa Romeo reste à connaître. L'avenir de l'Italien Antonio Giovinazzi est en balance face à plusieurs pilotes des catégories inférieures, comme le Chinois Guanyu Zhou et le Français Théo Pourchaire, dont les noms reviennent plus particulièrement.

Mercedes: Lewis Hamilton- George Russell

Red Bull: Max Verstappen- Sergio Pérez

Ferrari: Charles Leclerc- Carlos Sainz Jr

McLaren: Daniel Ricciardo- Lando Norris

Haas: Mick Schumacher-Nikita Mazepin

Aston Martin: Sebastian Vettel- Lance Stroll

Alpine: Esteban Ocon- Fernando Alonso

AlphaTauri: Pierre Gasly- Yuki Tsunoda

Williams: Alexander Albon- Nicholas Latifi

Alfa Romeo: Valtteri Bottas



Ce week-end a lieu le Grand Prix de Russie, 15e manche de la saison, où la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton reprendra de plus belle.