F1: qui pour remplacer Nikita Mazepin chez Haas?

A deux semaines du début de la saison de Formule 1, Haas n’a pas encore officialisé le nom du remplaçant de Nikita Mazepin. Pietro Fittipaldi ou Antonio Giovinazzi sont pressentis. Officialisation attendue mercredi.

La saison de Formule 1 débute dans deux petites semaines et Haas n’a pas encore officialisé son deuxième pilote. Samedi, l’écurie américaine avait annoncé se séparer du Russe Nikita Mazepin en raison du conflit en Ukraine, ainsi que de son partenaire principal, Uralkali, société détenue par le père du pilote. Il y a donc un baquet à prendre.

Il devrait revenir à Pietro Fittipaldi ou à Antonio Giovinazzi. Mais quel pilote sera finalement choisi? "Nous sommes en train d'examiner plusieurs candidats, nous verrons qui est disponible et à quoi nous devons faire face, mais nous aurons quelqu'un d'ici mercredi", a déclaré Haas lundi auprès de l’agence américaine AP.

Fittipaldi pour les essais de Bahreïn

Lundi, Haas a annoncé que le Brésilien piloterait la monoplace pour les essais de Bahreïn (10-12 mars). Un choix logique car Pietro Fittipaldi connaît bien la maison. Le pilote de 25 ans, petit-fils du double champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi, est pilote de réserve chez Haas depuis 2019.

Il a disputé deux GP de F1 en 2020, pour remplacer Romain Grosjean grièvement brûlé après son spectaculaire accident à Bahreïn. Le Brésilien avait terminé 17e puis 19e. Des résultats peu brillants mais semblables à ceux de l’écurie tout au long de la saison. Pietro Fittipaldi a surtout évolué en IndyCar. En 2021, il a notamment participé aux 500 Miles d'Indianapolis où il a terminé 25e.

Giovinazzi, un pilote plus expérimenté

Le profil de Pietro Fittipaldi séduit aussi Haas mais l’écurie a laissé entendre qu’elle cherchait un pilote avec "plus d’expérience" et le nom d’Antonio Giovinazzi circule avec insistance. L’Italien (28 ans) a perdu sa place chez Alfa Romeo en fin de saison dernière, au profit du Chinois Guanyu Zhou, non sans amertume. "La F1 c’est le talent, la voiture, le risque, la vitesse. Mais elle sait aussi être impitoyable, quand l’argent dicte les règles", avait lâché celui qui a débuté chez Sauber.

Mais le CV d'Antonio Giovinazzi est bien garni. Depuis ses débuts en F1 en 2017, il a disputé 62 GP, sans pour autant se hisser parmi les têtes d’affiche. Son meilleur résultat: 5e, au Grand Prix du Brésil en 2019, quand Pierre Gasly avait signé son premier podium (2e).

Sans baquet en Formule 1 cette saison, Antonio Giovinazzi s’est tourné, comme de nombreux pilotes déçus, vers la Formule E et a été titularisé chez Dragon. Il n’a pour l’instant disputé que trois e-prix et n’a pas fait mieux que deux 20e place (sur 22) et un abandon.

En 2022, Antonio Giovinazzi est aussi pilote de réserve pour Ferrari, tout comme Mick Schumacher, toujours titulaire chez Haas. Les deux écuries sont effectivement très proches, puisque Ferrari est le motoriste de Haas. Réponse attendue mercredi donc. Le premier Grand Prix de la saison 2022 aura lieu à Bahreïn, le 20 mars.