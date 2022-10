F1: Red Bull a bien dépassé le plafond budgétaire en 2021, des sanctions à venir?

L'écurie de Formule 1 Red Bull du double champion du monde Max Verstappen a dépassé le plafond budgétaire autorisé lors de la saison 2021, ce qui constitue une "violation mineure" du règlement, a annoncé lundi la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans un communiqué.

La conclusion tant attendue de l'analyse des finances 2021 des équipes de Formule 1 et la publication des certificats de conformité aux règles financières, reportée par la FIA, a bien eu lieu ce lundi matin, au lendemain du sacre de Max Verstappen. Conformément à ce que certaines écuries dénonçaient, la FIA a conclu que Red Bull avait enfreint les règles avec une dépense excessive. L'écurie du double champion du monde a bien dépassé le plafond budgétaire, mais de 5% "seulement", ce qui constitue, selon la FIA, une "violation mineure" du règlement . "Oracle Red Bull Racing est considéré comme étant en violation procédurale et mineure des régulations financières (régissant le championnat)", indique la FIA, qui n'a pas annoncé de sanctions mais "est en train de déterminer la ligne de conduite à adopter".

Quelles sanctions pour Red Bull ?

C'est un sujet qui enflait dans le paddock. Plusieurs médias affirmaient que des écuries avaient dépassé le plafond budgétaire l'an dernier, imposé pour la première fois en F1 en 2021 et fixé à 145 millions de dollars (alors environ 142 millions d'euros). Fixé initialement pour 2022 à 140 millions de dollars, le plafond a été relevé de 3,1% en raison de l'inflation. Plusieurs types de dépenses en sont exclues, notamment les salaires des pilotes et les activités marketing des écuries. Red Bull s'était défendu, niant tout dépassement. La FIA établit dans ses statuts deux types d'infractions - mineure en deçà de 5% du plafond, ou importante au-delà de 5% - et des sanctions allant d'une simple réprimande ou amende financière à l'exclusion du championnat, en passant par des retraits de points au championnat pilotes et/ou constructeurs.

"Les violations de procédure peuvent entraîner des pénalités financières et/ou des pénalités sportives mineures (en cas de facteurs aggravants), comme indiqué dans le règlement financier, rappelle la FIA. Un dépassement mineur (<5% du plafond des coûts) peut entraîner des pénalités financières et/ou des pénalités sportives mineures. Seul un dépassement matériel (>5% du plafond des coûts), s'il est confirmé devant le panel d'arbitrage sur le plafond des coûts, entraînera une déduction obligatoire des points du championnat des constructeurs et peut entraîner des pénalités financières et/ou des pénalités sportives supplémentaires." En 2021, Verstappen avait obtenu son premier titre mondial lors du tout dernier Grand Prix à Abou Dhabi face à Lewis Hamilton, après une fin de course entachée d'une polémique à cause d'une procédure de voiture de sécurité non-réglementaire qui avait redistribué les cartes.