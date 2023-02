F1: Ocon et Gasly affichent leur unité, Alpine vise mieux que l’an passé

Alpine a présenté ce jeudi sa nouvelle monoplace pour la saison 2023 de Formule 1, l’A523. Une voiture annoncée plus performante que l’an dernier, qui devrait permettre à Pierre Gasly et Esteban Ocon de se battre de nouveau pour la quatrième place du classement constructeur.

Alpine dévoilé ce jeudi à Londres sa nouvelle monoplace pour la saison 2023 de Formule 1. Ou plutôt ses nouvelles monoplaces. La première, comme l’an passé, est rose. Une couleur en lien avec le sponsor de l’écurie, BWT, qui sera arborée lors des trois premiers Grand Prix de la saison. Mais c’est la seconde A523, à majorité bleue, avec quelques teintes de rose et de noir, que l’on verra le plus sur la piste.

Pour performer, les pilotes pensent avoir les bons outils. Une A523 présentée comme une "amélioration significative" de l’A522. "C’est une évolution par rapport à l’année dernière, tout est détaillé, tout est propre sur la voiture, tout s’emboite parfaitement, sourit Esteban Ocon. Je suis super confiant avec cette voiture cette équipe. Hâte de voir ce que cela donner contre les autres. Mais pour le moment ça a été très positif". Une voiture "plus compétitive" pour Otmar Szafnauer, directeur de l’équipe, qui évoque un "plancher relevé" et quelques modifications des suspensions arrières.

Alpine veut garder sa quatrième place

Objectif: poursuivre sur la lancée de la saison dernière, où l’écurie tricolore a terminé 4e au classement constructeur. "Il y a deux ans, quand on a commencé l'histoire, on avait un plan vers les sommets et c'est un marathon, pas un sprint, explique le directeur de la marque Alpine Laurent Rossi. On vise les meilleures places. Mais le gap vers le podium est grand. Je veux finir minimum 4e constructeur. Moins d’abandons, plus de points et de podiums". Otmar Szafnauer appuie: "Le gap était grand avec le podium mais on droit travailler et se développer pour rattraper ce retard. Et c'est ce que cette A523 va nous aider à faire. La voiture a plus de potentiel. Nous avons l'esprit de la course à Enstone et Viry (les deux lieux de conception de l’Alpine, ndlr), une collaboration entre les deux entités".

"Tout se passe très bien" entre Ocon et Gasly

À son bord en 2023, les deux Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ce dernier arrive cette saison en provenance d’AlphaTauri pour rejoindre son compatriote, avec qui il a débuté le karting à six ans. "Mon arrivée s’est vraiment très bien passée, j’ai été super bien accueilli. J’ai été positivement surpris de ce que j’ai vu. C’est un environnement nouveau mais je vois directement le potentiel qu’il y a". Les deux Français laissent paraître une bonne entente entre eux, malgré les accrochages et les tensions apparues dans le passé. "On a eu nos hauts et nos bas… Ça fait écrire dans la presse, ce sont des conversations de café ça fait partie du jeu. Mais aujourd’hui on sait les responsabilités qu’on a et tout se passe très bien", résume Gasly. Ocon l’a accueilli sans broncher: "C’est une belle histoire à écrire tous ensemble. On collabore, on a des réunions régulières avec les ingénieurs pour voir dans quelle direction on doit aller. C’est le rôle de l’équipe d’aider Pierre à être dans le rythme tout de suite et je n’en ai aucun doute".

Un ambassadeur nommé Zizou

Alpine a profité de cet événement devant près de 600 personnes pour effectuer plusieurs annonces: Zinédine Zidane a été nommé ambassadeur d’Alpine. Sa mission se concentrera sur l’égalité des chances, en lien par exemple avec le programme "Race Her", dont le but est de "détecter, développer de jeunes pilotes, donner les mêmes opportunités à tous mais aussi aux ingénieures mécaniciennes", dixit Laurent Rossi. Enfin, l’Australien Jack Doohan a été officialisé comme pilote de réserve.