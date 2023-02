Formule 1: Zinédine Zidane nommé ambassadeur d’Alpine, avec un rôle sur l'égalité des chances

Zinedine Zidane était présent à Londres ce jeudi soir dans le cadre de la présentation de la nouvelle monoplace d’alpine. Nommé ambassadeur de l’écurie française, il va notamment se pencher sur tout ce qui concernera l'égalité des chances.

En attendant de savoir sur quel banc de touche il va s’asseoir pour la suite de sa carrière d’entraîneur, Zinédine Zidane s’investit… dans la Formule 1. Présent à Londres ce jeudi soir dans le cadre de la présentation de la nouvelle monoplace d’Alpine, le champion du monde 1998 en a profité pour officialiser son statut d’ambassadeur de l’écurie française.

"C'est toujours une rencontre qui démarre quelque chose, a expliqué Zidane. J'ai rencontré Laurent Rossi (directeur général, ndlr) et son équipe dans un Grand Prix et tout a commencé là. Ils avaient pour projet de donner à ces jeunes l'égalité des chances et cela m'intéressait. De temps en temps, c'est bien de mettre un peu de lumière. J'avais un peu de temps aussi et il faut mettre en lumière les projets intéressants."

Zidane: "C'est très enthousiasmant"

"Je veux me mettre au travail et partager mon expérience, a poursuivi l’ancien coach du Real Madrid. Gamin on m'a donné ma chance et ça, ça me parle. Ça m'intéresse d'être déjà au boulot. C'est très enthousiasmant. J'ai hâte de pouvoir échanger. C'est toujours super enthousiasmant de partager les choses. On parle de sport, de passion, on aura des choses à se dire. J'ai hâte."

Quatrième du dernier championnat du monde des constructeurs, Alpine a perdu Fernando Alonso mais enrôlé Pierre Gasly à l’intersaison pour former un duo de pilotes franco-français aux côtés d’Esteban Ocon. Avec Zinédine Zidane, l’écurie tricolore s’offre une autre recrue de choix.