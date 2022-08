F1: Ocon "triste" après la suppression du Grand Prix de France en 2023

Depuis ce mercredi, la suppression du Grand Prix de France pour la saison 2023 est actée. Le pilote français Esteban Ocon a réagi à cette nouvelle qui n'est "pas une fin en soi".

"C'est triste. C'est quelque chose qu'on redoutait mais ce n'est pas une fin en soi", a réagi Esteban Ocon, invité du Super Moscato Show sur RMC. Le pilote français fait référence à la suppression du Grand Prix de France pour la saison prochaine. Pour autant, le pilote Alpine ne s'alarme pas: "On a un énorme patrimoine de l'automobile en France. C'est largement possible que le Grand Prix revienne, peut-être pas à Paul Ricard, mais il reviendra."

Un circuit vient même immédiatement à l'esprit d'Esteban Ocon, naturellement: "On a Le Mans qui a toutes les infrastructures possibles, donc ce ne serait pas difficile d'organiser le Grand Prix là-bas."

Les raisons de cette supression sont surtout d'ordre économiques. Les pays du Golfe et l'Inde, notamment, sont prêts à débourser des sommes très importantes pour pouvoir organiser un Grand Prix.

Le Grand Prix de France supprimé, Spa et Monaco en danger

Stefano Domenicali, patron de la F1, a confirmé à plusieurs médias ce mercredi qu'il n'y aurait pas de GP en France en 2023: "Il n'y aura pas de GP en 2023, a expliqué le dirigeant au moment d'évoquer la France tout en refusant de fermer la porte définitivement pour les années suivantes. On reste en discussions avec la Fédération et même le gouvernement". Le circuit Paul Ricard était revenu au programme lors de la saison 2019 après 29 ans d'absence.

Spa (Belgique) et Monaco, n'ont toujours pas la confirmation de leur inscription la saison prochaine. "L'histoire ne suffit pas", a déclaré Stefano Domenicali, à l'heure d'évoquer ces deux circuits.

"Il ne faut pas paniquer, tempère toutefois Ocon. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas avoir et Spa et Monaco sur le calendrier pour le futur."