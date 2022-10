F1: "Perdre 60 points dans un championnat est inacceptable", Alonso pointe un manque de fiabilité de son Alpine

Contraint à l'abandon lors du Grand Prix de Singapour ce dimanche, Fernando Alonso (Alpine) a exprimé sa frustration concernant tous les points perdus sur problèmes mécaniques cette saison. L'Espagnol estime qu'avec une voiture plus fiable, il aurait 60 unités de plus.

Où serait Fernando Alonso avec 60 points supplémentaires au championnat du monde ? Il serait 7e, le premier pilote parmi les autres, derrière les Red Bull, Ferrari et Mercedes. Cela tombe bien, c'est exactement le nombre de points que l'Espagnol estime avoir perdu à cause du manque de fiabilité de son Alpine. "Ça fait mal une nouvelle fois de penser que dans une de mes meilleures années, on a perdu plus de 60 points sur des problèmes de fiabilité", a-t-il écrit sur son compte Instagram, dimanche après un nouvel abandon au Grand Prix de Singapour, à cause d'un problème moteur.

Plus tard, au micro de DAZN F1, il a développé. "Encore une fois, on a perdu 8 à 10 points. Au fil de la saison je crois qu'on était à 50, donc on peut y ajouer 10 de plus. Perdre 60 points dans un championnat est inacceptable." L'Espagnol, qui avait réalisé de bonnes prestations durant le week-end, a le sentiment que la malchance s'abat sur lui. "Encore une fois arrive la panne mécanique pour le 14", a-t-il pointé en précisant son numéro.

"Cette année, ça a tout changé pour moi"

Il se trouve que dimanche à Singapour, un souci moteur a touché les deux monoplaces Alpine, menant à l'abandon d'Ocon après celui d'Alonso. "Mais il y avait une voiture derrière, hors des points et ce n'était pas aussi grave que pour moi qui était dans les points. Cette année, ça a tout changé pour moi", assure l'ancien double champion du monde, qui a signé dimanche son 350e départ en Formule 1, un record.

"Si vous me rajoutez 60 points au championnat et que vous les enlevez aux autres, parce que c'est des points qu'ils n'auraient pas mis, ma saison paraîtrait bien meilleure, en comparaison avec Mercedes", a détaillé Alonso. Avant ce dimanche à Singapour, il avait été touché par des pannes mécaniques à Monza, en Autriche et en Arabie saoudite.