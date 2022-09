F1: Piastri pilotera en 2023 pour McLaren et non pas pour Alpine

Oscar Piastri, qui avait refusé de prendre la suite de Fernando Alonso chez Alpine, va piloter pour McLaren à compter de la saison 2023.

Fin du suspense: Oscar Piastri pilotera finalement pour McLaren à partir de la saison prochaine. L'annonce a été faite ce vendredi par l'écurie britannique et la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Le pilote australien de 21 ans, considéré comme un prodige, ne roulera donc pas pour Alpine, qui avait pourtant annoncé sa promotion en vue du départ programmé de Fernando Alonso vers Aston Martin.

Le contrat est signé depuis le 4 juillet

Le Contract Recognition Board a tranché sur l'imbroglio entre l'écurie Alpine et le pilote Oscar Piastri : "Le seul contrat à reconnaître est le contrat entre McLaren Racing Limited et M. Piastri daté du 4 juillet 2022. M. Piastri est autorisé à conduire pour McLaren Racing pour les saisons 2023 et 2024 ".

Piastri pilotera donc pour Mc Laren l'année prochaine. Alpine avait dans un premier temps annoncé que l'Australien, pilote de réserve de l'écurie française, prendrait le baquet laissé libre par Fernando Alonso. Mais Piastri avait répondu sur Twitter : "Je comprends que, sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d'après-midi indiquant que je piloterai pour eux l'année prochaine. C'est faux et je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine l'année prochaine."

La FIA a donné raison à McLaren

Oscar Piastri, qui s'est engagé avec un contrat pluriannuel, sera le coéquipier de Lando Norris. Cette annonce tombe après audition cette semaine de McLaren et d'Alpine par le bureau de reconnaissance des contrats de la FIA.

"Je suis très heureux de faire mes débuts en F1 au sein d'une équipe aussi prestigieuse que McLaren et je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'a été offerte, déclare Oscar Piastri. L'équipe a une longue tradition de donner une chance aux jeunes talents, et je suis impatient de travailler dur aux côtés de Lando pour pousser l'équipe vers le haut de la grille. Je suis concentré sur la préparation de mes débuts en F1 en 2023 et sur le début de ma carrière en F1 en papaye".

Il y a quelques jours, Mc Laren avait officialisé le départ de Daniel Ricciardo à la fin de la saison. Le pilote australien sort d'un bilan bien terne avec l'écurie britannique, qu'il a rejoint en 2021. Mise à part sa victoire au Grand Prix d'Italie 2021, à Monza, l'Australien de 33 ans n'a pas réussi à briller: après une huitième place mondiale l'an dernier, il pointe actuellement au 12e rang au classement des pilotes, dans l'ombre de son équipier Lando Norris, 7e.