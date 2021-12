F1: Hamilton volé? Une "absurdité", pour Ecclestone

Bernie Ecclestone, ancien boss de la F1, a confié lundi ne pas comprendre la polémique autour du titre remporté par Max Verstappen aux dépens de Lewis Hamilton. Il estime que le Britannique ne devrait pas se plaindre.

Le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison s’est achevé dimanche à Abu Dhabi par des étincelles. Qui ne cessent depuis d’être ravivées. Après avoir mené pendant 57 tours, Lewis Hamilton a été doublé par Max Verstappen, au terme d’une fin de course folle, à peine croyable. En quelques minutes, le Britannique a vu son huitième titre mondial s’envoler, déclenchant la colère de l’intéressé, du clan Mercedes et de tous les supporters du Britannique. Certains estiment même que la victoire d’Hamilton lui a été volée et la presse britannique s’en est largement fait l'écho lundi.

Mais Bernie Ecclestone, ancien dirigeant de la F1, ne s’est pas rangé du côté de son compatriote. Auprès de Sky News, il a au contraire estimé que dire que Lewis Hamilton a été "volé" est "une absurdité complète et totale".

"On ne devrait pas blâmer le directeur de course"

Bernie Ecclestone a pointé du doigt l’incident du premier tour. Alors que Max Verstappen tentait de doubler Lewis Hamilton, le pilote Mercedes est repassé devant son concurrent dans un virage, en passant hors des limites de la piste. Une action qui n’a pas été sanctionnée (les commissaires n’ont pas ouvert d’enquête), ce qui n’a pas manqué d’agacer l’écurie Red Bull.

"Lewis n’a pas du tout été sanctionné pour cette action, donc il ne devrait pas trop se plaindre. Ces choses-là arrivent tout le temps dans le sport. On ne devrait pas blâmer le directeur de course (Michael Masi), il a fait exactement ce qu’il fallait faire", a jugé Ecclestone. Il estime également qu’un appel de la part de l’écurie allemande serait "la pire chose que Mercedes pourrait faire". "Ils passeraient pour des mauvais perdants", poursuit-il.

"C’est juste un concours de circonstances"

57 tours plus tard, Max Verstappen, qui a profité de la safety car pour passer au stand et chausser des pneus neufs, un avantage indéniable sur ce circuit, a doublé Lewis Hamilton dans un dernier tour fatal pour l’Anglais. "Une manipulation", s’est exclamé le tenant du titre à la radio, dans le feu de l’action. "Je voudrais bien savoir qui a manipulé la course et qui est assez intelligent pour le faire. C’est juste un concours de circonstances", a continué Bernie Ecclestone.

Celui qui a dirigé la F1 jusqu’en 2017 s’est également dit heureux que le record de Michael Schumacher ne soit pas tombé. Lewis Hamilton reste à égalité avec le mythique pilote allemand, avec sept titres de champion du monde chacun. Max Verstappen remporte, lui, à 24 ans, la première couronne de sa carrière. Il est également le premier Néerlandais titré en F1.