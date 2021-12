F1: les doutes de Wolff sur une retraite anticipée d'Hamilton

Interrogé ce jeudi sur la possibilité que Lewis Hamilton quitte prématurément la F1 après la désillusion d'Abu Dhabi face à Max Verstappen, Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, n'a pas pu donner de réponse catégorique. Le dirigeant est néanmoins optimiste.

La controverse de Yas Marina peut-elle pousser Lewis Hamilton à prendre prématurément sa retraite sportive? Toto Wolff, le directeur de Mercedes, n'a pas exclu cette possibilité, même s'il semble optimiste sur la présence du septuple champion du monde de Formule 1 la saison prochaine. "Je pense que son cœur, en tant que pilote, dira 'je dois continuer', parce qu'il est au sommet de son art. Mais il faudra qu'il dépasse la douleur. Il est un homme avec des valeurs fortes", a déclaré jeudi le dirigeant autrichien, lors d'une conférence de presse pour expliquer la décision de l'écurie de ne pas interjeter appel de la victoire et du sacre de Max Verstappen à Abu Dhabi.

"Lewis et moi sommes désabusés pour le moment, a-t-il admis. Pas par notre sport que nous aimons mais parce que si vous brisez le principe de justice et d'authenticité, vous pouvez arrêter d'aimer votre sport. On commence à se poser des questions et ça prendra du temps de le digérer. Je doute qu'on le mette jamais entièrement derrière nous".

"Une différence entre avoir raison et obtenir justice"

Toto Wolff l'assure: Mercedes et Lewis Hamilton seraient "presque assurés de gagner" face à la justice classique. "Mais le problème avec la Cour d'appel internationale, c'est que la Fédération internationale de l'automobile ne peut pas noter son propre travail", a justifié, soulignant par ailleurs qu'il "y a une différence entre avoir raison et obtenir justice".

Les contestations du constructeur allemand portaient sur la décision de la direction de course de mettre fin à une période de voiture de sécurité un tour avant la fin du Grand Prix. Ce choix avait permis à Verstappen de dépasser Hamilton dans le dernier tour et de s'offrir une victoire et un titre qui semblaient jusque-là promis au tenant du titre.

Des mesures réclamées avant le début de la saison prochaine

Toto Wolff, qui, à l'instar de Lewis Hamilton, n'assistera pas au gala de remise des prix prévu jeudi soir à Paris, a néanmoins salué l'initiative de la FIA d'ouvrir une enquête sur les événements d'Abu Dhabi. "Le sport doit primer sur le divertissement", a martelé le directeur, qui estime son écurie "lésée" par une "série de décisions incohérentes" de la part de la direction et des commissaires de course. Ainsi, il n'attend pas seulement "des mots mais des actions et mesures avant le début de la saison prochaine".

Enfin, Toto Wolff s a tenu à préciser que leur appel n'avait "rien à voir avec Red Bull" ou Verstappen, qui "est un champion méritant et a piloté incroyablement bien".