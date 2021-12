F1: Verstappen convaincu que Hamilton ne prendra pas sa retraite cet hiver

Invité sur une chaîne autrichienne propriété du groupe RedBull, le tout juste champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a affirmé que son adversaire Lewis Hamilton "n'a jamais été une inspiration" pour lui. Le Néerlandais a par ailleurs estimé que son rival ne prendrait pas sa retraite de façon anticipée.

"Le titre de champion du monde suffit." Tout juste sacré champion du monde de Formule 1 à Abu Dhabi, Max Verstappen était l'invité de l'émission Sport und Talk aus dem Hangar-7 sur la chaîne TV de Red Bull Servus TV. Le jeune néerlandais est revenu sur sa relation avec Lewis Hamilton, qui "n'a jamais été une inspiration" pour lui. Mais il a aussi livré son avis sur la question qui occupe bon nombre d'esprits dans le microcosme de la discipline reine du sport automobile: le Britannique va-t-il prendre sa retraite de façon anticipée, dès cet hiver? "Je n'y crois pas", a répondu le Néerlandais.

"Entre nous, il y a encore du respect"

D'habitude réservé, le pilote de la marque autrichienne, qui finance intégralement la chaîne Servus TV, propriétaire des droits exclusifs de la F1 en Autriche, s'est davantage lâché. Devant une cinquantaine de spectateurs aux côtés d'Helmut Marko, l'un de ses mentors, il a notamment évoqué sa relation avec Lewis Hamilton, deuxième au classement général cette saison.

"Lewis ? Jamais il n'a été une inspiration pour moi, a affirmé le Batave dans un allemand plutôt fluide. Je ne saurai pas véritablement décrire notre relation. Franchement, je ne trouve pas de mot." "A la fin de la saison, ça allait, explique-t-il assis confortablement sur son canapé. Bien sûr, nous avons eu nos moments et nous nous sommes peut-être fâchés l'un contre l'autre. Mais nous avons aussi eu de beaux duels et des manœuvres de dépassement spectaculaires."

Quelques minutes après son sacre sur le circuit d'Abu Dhabi, le pilote britannique était venu saluer son rival, qui venait de lui arracher la victoire dans les derniers tours. "J'ai apprécié son geste, salue Max Verstappen. Entre nous, il y a encore du respect. Finalement, notre rivalité est OK." Et il se veut rassurant quand aux rumeurs de fin de carrière de Lewis Hamilton : "Je n'y crois pas. Il doit revenir. Il l'a dit sous le coup de l'émotion et de la déception."

"Tout ce qui vient maintenant est un bonus"

Malgré sa victoire, Max Verstappen ne sera pas fait anobli aux Pays-Bas. Mais le Néerlandais n'en a que faire: "Le titre de champion du monde suffit. Je ne peux pas devenir un Sir en Hollande, mais je n'en ai pas besoin. Je suis un pilote de course."



Agé de seulement 26 ans, Max Verstappen se laisse du temps avant de viser d'autres récompenses: "Avec le titre, il y a plus de tranquillité. Mon rêve a toujours été de gagner une fois le championnat du monde. Tout ce qui vient maintenant est un bonus. Mais dès la première course, je veux à nouveau gagner."