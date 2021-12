F1: Hamilton a arrêté de suivre tout le monde sur Instagram

Alors qu’il fait l’objet de rumeurs sur une possible retraite anticipée, Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a arrêté de suivre tout le monde sur son compte Instagram, jeudi.

Une nouvelle manœuvre de Lewis Hamilton (36 ans) fait beaucoup parler depuis quelques heures. Elle ne concerne pas un dépassement en course mais son activité sur les réseaux sociaux. La star britannique de Formule 1 a arrêté de suivre tout le monde sur son compte Instagram. Cela intervient au cœur des rumeurs concernant une retraite anticipée du septuple champion du monde, un peu moins de deux semaines après avoir perdu le titre lors du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi.

Le compte Instagram de Lewis Hamilton © Capture Instagram

Après avoir poussé son équipe à renoncer à faire appel pour contester le titre de Max Verstappen, le pilote de 36 ans maintient depuis le silence. Il ne s’est ainsi pas rendu à la remise des prix lors du gala de la FIA la semaine dernière à Paris. Sa dernière apparition publique remonte à la cérémonie organisée au Château de Windsor, l’une des résidences de la famille royale, lors de laquelle il avait été fait chevalier et anobli par le prince de Galles.

Ses unfollow massifs n’ont certainement pas échappé aux 26 millions de personnes qui suivent l’actualité d’Hamilton dont le dernier post remonte à sa deuxième place lors des qualifications du GP d’Abu Dhabi, la veille de la course. Le Britannique est habituellement assez actif sur le réseau où il affiche des photos de son écurie, de ses amis célèbres et de son chien Roscoe. Il défend aussi ses positions politiques ou celles de la vie tous les jours comme le véganisme.

Interrogé sur l’état d’esprit de son pilote, Toto Wolff, le directeur d’écurie de Mercedes, avait confié qu’il était "désabusé" par ce scénario. "Nous ne sommes pas déçus par le sport – nous aimons le sport au plus profond de notre corps, et nous l'aimons parce que le chronomètre ne ment jamais, avait souligné le dirigeant autrichien. Mais si nous enfreignons ce principe fondamental d'équité sportive et d'authenticité du sport, le chronomètre ne devient soudainement plus pertinent car nous sommes exposés à des prises de décision aléatoires, dont il est clair que vous (les journalistes, ndlr pourriez tomber amoureux. Vous commencez à vous demander si tout le travail que vous avez fait - toute la sueur, les larmes et le sang - peut réellement être démontré en termes d'être la meilleure performance possible sur la piste, car il peut être retiré au hasard."