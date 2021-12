F1: pour Wolff, Hamilton s’est "fait voler sa couronne"

Si Mercedes a renoncé à faire appel du résultat du Grand Prix d’Abu Dhabi, son patron, Toto Wolff, ne décolère pas. Il estime que son pilote s’est fait "voler" son titre de champion du monde de Formule 1, comme il l’a encore affirmé ce jeudi aux médias.

La saison de Formule 1 est officiellement terminée. En renonçant à faire appel du résultat du controversé Grand Prix d’Abu Dhabi, Mercedes a entériné le titre de champion du monde de Formule 1 de Max Verstappen, au volant de sa Red Bull. Pour autant, le staff du constructeur allemand dénonce toujours une erreur des commissaires de course, qui aurait privé Lewis Hamilton d’un sacre qui lui revenait de droit. Patron de l’écurie, Toto Wolff a pris la parole en ce sens devant les médias, ce jeudi, pour se plaindre du "vol" qu’aurait subi son pilote.

"Près d'une semaine plus tard, je ne peux pas encore digérer ce qu'il s'est passé, a pesté le dirigeant autrichien, visiblement toujours marqué. Pour moi, ce fut du freestyle qui a envoyé Lewis à l'abattoir. Il y a des règles qui n'ont pas été respectées. Je n'ai pas envie de discuter avec Michael Masi (le directeur de la course le week-end dernier). Sa décision a privé Lewis d'un titre. On lui a volé sa couronne."

"Nous aurions pu gagner au tribunal"

Wolff a également expliqué pourquoi il n’avait finalement pas fait appel de la décision des commissaires. "Nous ne retirons pas notre appel parce que nous pensons avoir tort. Du côté légal, je pense que nous aurions pu gagner au tribunal. Mais je ne suis pas certain que nous ayons envie de gagner ainsi un titre sur tapis vert, s’est-il justifié. La décision de faire appel fut prise avec Lewis. Celle de ne pas poursuivre fut aussi prise avec lui. Et comme pour moi, cette douleur de dimanche ne sera jamais effacée. Encore ce midi, ce qui s'est passé me paraît irréel. Je ne crois pas que ni lui ni moi ne pourrons oublier ce moment."

Symboliquement et "par loyauté pour Lewis", il a "choisi de ne pas venir" au gala de la Fédération Internationale de l’Automobile, jeudi soir au Louvre. Mercedes y est pourtant attendu pour recevoir son trophée du championnat des constructeurs pour la huitième année consécutive. Le directeur général de l’écurie, James Allison, le récupérera pour lui. Quelques minutes plus tard, c’est bien Max Verstappen qui montera à son tour sur l’estrade.