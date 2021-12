F1: Prost meilleur pilote de l'histoire? C'est l'avis de l'ancien boss de la F1

Pour Bernie Ecclestone, l'ancien grand argentier de la F1, Alain Prost est le meilleur pilote de l'histoire. Il estime que le Français a brillé face à une concurrence féroce, à une époque où les aides au pilotage étaient bien plus maigres.

Bernie Ecclestone, 91 ans, continue de regarder "chaque séance d'essais libre et tout ce qui est diffusé" en Formule 1. À deux courses de la fin de la saison, l'ancien grand argentier de la discipline reine du sport automobile a accordé une longue interview au Daily Mail. L'occasion pour lui de donner son avis sur le meilleur pilote de l'histoire. Le premier nom qui lui est venu à l'esprit n'est pas Ayrton Senna, Michael Schumacher, Jackie Stewart ou Lewis Hamilton.

"C'est difficile à dire. Juan Manuel Fangio avait des contrats d'un an et pouvait quitter une voiture pour sauter dans la plus rapide. Cela ne le rend pas meilleur ou moins bon que d'autres, c'est simplement un fait", a d'abord déclaré Bernie Ecclestone. Avant de livrer la réponse tant attendue à la question: Alain Prost.

"Prost était seul"

"Je pense qu'Alain Prost était le meilleur. Il a dû piloter avec des coéquipiers redoutables. Lorsque la course commençait, il était seul, devait s'occuper des pneus et de tout le reste", a estimé l'homme d'affaires britannique, qui préférait l'ancien temps en matière de communications radio et d'aides au pilotage. "Les pilotes d'aujourd'hui ont la chance de recevoir plus d'informations par radio qu'ils ne le devraient, à propos des concurrents, de l'usure des pneus et du reste".

"Les pilotes sont tenus en main par des personnes de l'écurie. Il y a des moments où Lewis [Hamilton] a reçu des informations sur les pneus, et les a ignorés. C'est comme ça que ça doit être. Cela ne devrait pas être une question d'information sur le mur des stands ou, pire, dans l'usine enItalie ou en Grande-Bretagne. C'est lui, comme tout pilote, qui devrait décider de tout", a-t-il conclu à ce sujet.

"Verstappen champion, ce serait bien pour la F1"

Cet entretien a aussi été l'occasion d'interroger Bernie Ecclestone sur le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Lui n'a pas de favori, mais juge qu'un sacre du Néerlandais serait tout de même souhaitable: "Cela dépendra maintenant de la chance ou de la malchance de l'un ou l'autre. Max champion, ce serait bien pour la F1. Mercedes a été bon, mais ce serait bien si quelqu'un d'autre s'imposait".