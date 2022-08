F1: Ralf Schumacher trouve "criminel" qu'Alpine laisse filer Piastri

Dans une chronique pour Sky Sport, l'ancien pilote allemand Ralf Schumacher juge sévèrement l'échec d'Alpine à ne pas avoir su sécuriser l'avenir de son grand espoir Oscar Piastri, qui refuse de remplacer Fernando Alonso.

Au vu des éléments connus du public, il est pour le moment impossible de savoir lequel des deux camps a tort. Une dizaine de jours après le début du bras de fer entre Alpine et Oscar Piastri (le jeune talent australien de 21 ans refuse de courir pour l'écurie française qui le forme actuellement pour la Formule 1), Ralf Schumacher a donné son opinion sur cet étonnant imbroglio. Même s'il convient d'être prudent sur la suite des événements, l'ancien pilote allemand, devenu consultant, estime que la filiale de Renault n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation.

"Quand on a un tel joyau, c'est criminel de le laisser partir", juge Ralf Schumacher, qui s'est exprimé vendredi pour Sky Sport. Selon lui, l'écurie, qui voit Fernando Alonso partir chez Aston Martin, aurait dû montrer plus d'intérêt à son grand espoir: "Il y a eu beaucoup de rumeurs. Une chose était sûre: Alpine n'était pas intéressée par le fait de mettre Piastri dans la voiture l'année prochaine, car on a vu que les jeunes pilotes ont besoin d'un certain temps".

"Oscar n'a rien fait de mal"

Le frère cadet de Michael Schumacher considère que le deal passé entre Alpine et Oscar Piastri, pour son apprentissage vers la F1, aurait dû être mieux ficelé: "Si on n'est pas en mesure de rédiger correctement les contrats, on ne peut pas en vouloir au jeune homme. (...) Oscar n'a rien fait de mal. En fin de compte, Renault aurait pu remettre en question Alonso plus tôt et faire comprendre à Piastri qu'ils comptaient sur lui à l'avenir".

Selon plusieurs médias, Oscar Piastri s'est déjà mis d'accord avec McLaren pour être le coéquipier de Lando Norris la saison prochaine. "C'est une très bonne étape pour sa carrière", affirme Ralf Schumacher. "Il ne reste plus qu'à espérer que le mauvais perdant, Alpine, ne mette pas des bâtons dans les roues. Le garçon était avec eux, ils avaient tout en main, ils n'avaient qu'à lui donner un contrat".