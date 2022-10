F1: pourquoi Verstappen a été sacré champion dans la confusion après le GP du Japon

A l’issue d’un Grand Prix du Japon longuement interrompu à cause de la pluie, Max Verstappen s’est imposé à Suzuka et a décroché son deuxième titre de champion du monde de F1. Mais il a fallu une pénalité infligée à Charles Leclerc pour une faute au dernier tour conjuguée à l’annonce inattendue de la totalité de la distribution des points pour que le pilote Red Bull soit sacré. Sans même y croire lui-même.

En 2021 à Abu Dhabi, le titre de champion du monde de Formule 1 s’était joué dans un dernier tour de folie entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Cette saison, lors du GP du Japon, tout s’est joué aussi dans le dernier tour. Mais à Suzuka, le contexte fut complètement différent. Et même carrément lunaire, loin de toute euphorie. Car lorsque le pilote néerlandais passe la ligne d’arrivée en vainqueur, personne, même chez Red Bull, ne croit alors au titre.

Derrière le Batave, Charles Leclerc et Sergio Perez se bagarrent, le Monégasque part à la faute mais complète le podium devant le Mexicain. Dans la confusion la plus totale puisque de leur propre aveu, les deux pilotes pensaient qu’il leur restait un tour à couvrir. A cet instant, Verstappen n’est pas mathématiquement champion du monde.

Verstappen : "On ne savait pas si on allait avoir tous les points"

Oui mais voilà, quelques secondes plus tard, alors que les pilotes répondent aux questions des journalistes, les commissaires de course annoncent que le Monégasque, qui a tiré tout droit dans le dernier tour, écope d’une pénalité de cinq secondes. Une sanction très lourde de conséquences puisque Leclerc est rétrogradé sur la 3e marche du podium.

Autre surprise, Leclerc glane 15 points, soit la totalité des gains de la 3e place. A Suzuka où le Grand Prix n’a duré que 28 tours après avoir été longuement interrompu à cause de la pluie, les pilotes ont longtemps cru qu’un autre barème de points avait été acté. "On ne savait pas si on allait avoir tous les points", a confirmé Verstappen sur Canal+. Or ce barème n’a finalement pas été pris en compte car la course a été jusqu'à son terme.

Leclerc offre le titre à Verstappen

Pour résumer, la 3e place de Leclerc conjuguée à la répartition totale des points annoncée après la course a permis à Max Verstappen de compter 113 points d’avance sur Sergio Perez à quatre courses de la fin du championnat du monde (il reste au maximum 112 points à distribuer). Suffisant pour conquérir son deuxième titre de champion du monde à 25 ans. "C’est fou, résume bien le pilote Red Bull. C’est un mélange d’émotion. J’ai gagné la course. Quelle année nous avons vécue. Je remercie tous ceux qui ont permis ce succès. C’est beaucoup d’émotion. C’est toujours de la pression mais c’est de la bonne pression et ça me rend très fier. On veut maintenant se concentrer pour remporter le titre constructeur." Prochain rendez-vous en F1, dans deux semaines à Austin, aux Etats-Unis.