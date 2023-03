F1 : Red Bull frustre la concurrence

L’écurie basée à Milton Keynes a réalisé deux doublés lors des deux premières courses de la saison. Red Bull est intouchable en ce début d’année et les autres écuries semblent déjà résignées, alors qu'approche le Grand Prix d'Australie ce week-end.

Deux week-end, deux pôles-positions, deux pilotes aux deux premières places des Grand Prix. Les Red Bull ont débuté la saison de manière impressionnante, donnant l’impression que rien ne pouvait les arrêter. Même pas un incident technique pour Verstappen en qualifications à Djeddah, parti 15e du Grand Prix avant de remonter à la seconde place.

De quoi impressionner le septuple champion du monde Lewis Hamilton. "Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide. Je pense que lorsque nous étions rapides, nous ne l'étions pas à ce point. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il m'a dépassé avec une vitesse impressionnante. Je n'ai même pas pris la peine de défendre parce qu'il y avait une énorme différence", disait le Britannique aux chaînes de télévision au sujet du Néerlandais.

Alonso, leur plus féroce concurrent

Epinglée l’an passé pour le dépassement du plafond budgétaire de 2021, l’écurie basée à Milton Keynes a de nouveau fourni une monoplace très bien née. La RB 19 semble avoir déjà tué le suspense pour 2023. George Russel, coéquipier d’Hamilton était allé dans ce sens après le premier Grand Prix, à Bahreïn: "Je parie qu'ils vont gagner toutes les courses sans exception cette saison!" Mercedes a pourtant annoncé des améliorations pour ce week-end en Australie.

L’aérodynamique, le plancher, le "sidepod", ont été étudiés. Mike Elliot, le directeur technique, a aussi expliqué que l’écurie allemande remettait en cause certaines façons d’utiliser le simulateur. Ferrari, de son côté, est moins performante pour le moment... A chaque fois, le pilote le plus proche des Red Bull est donc Fernando Alonso (Aston-Martin), terminant à 27 puis 15 secondes de la deuxième place. Alan Permane, le directeur sportif d’Alpine pense même que Red Bull "possède une seconde par tour en réserve".

Horner surveille la relation Verstappen-Pérez

Que peut-il arriver l’équipe du champion du monde en titre? Certains ne voient qu’une possibilité pour que le sacre leur échappe: des frictions entre Max Verstappen et Sergio Pérez. Le second s’est plusieurs fois montré frustré par l’attitude du premier et les choix de son équipe de prioriser le Néerlandais. "Nous avons deux pilotes très matures qui travaillent bien ensemble, ils ont bien travaillé ensemble auparavant" calmait Christian Horner, le directeur de l’équipe Red Bull à Djeddah, alors que Verstappen avait fini juste derrière Pérez, mais avait forcé pour prendre le meilleur tour en course à son coéquipier, qui lui offrait un point supplémentaire et.. la tête du championnat du monde des pilotes face à Perez. Dans la foulée, Verstappen avait clairement indiqué que le Mexicain allait être son principal adversaire dans la lutte pour le titre.