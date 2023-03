F1: "Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide", Hamilton impressionné par Red Bull

Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, 5e du Grand Prix d’Arabie Saoudite, a avoué n’avoir "jamais vu une voiture aussi rapide". Red Bull a 49 points d'avance sur Mercedes après deux courses.

Tout simplement trop forts dimanche au Grand Prix d’Arabie Saoudite, les deux Red Bull ont terminé, comme deux semaines avant à Bahreïn, première et deuxième à Jeddah. Vainqueur lors de la première manche, Max Verstappen, parti 15e, a terminé derrière Sergio Perez, parti lui en pole position.

Grâce à ce double 1-2 pour commencer sa saison, l’écurie autrichienne prend déjà une petite avance sur ses concurrents. Elle compte désormais 87 points (sur 88 possibles) tandis que Aston Martin et Mercedes n’en ont "que" 38.

Parti en 7e position, Lewis Hamilton a gagné deux places à l’issue de cette seconde manche de la saison 2023. Il s’est en revanche retrouvé démuni lorsque le double champion du monde néerlandais l’a doublé au 12e tour, à toute allure.

"Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide"

La monoplace signée Mercedes n’a pu lutter en ligne droite face à la Red Bull, nettement supérieure cette saison. "Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide. Je pense que lorsque nous (Mercedes) étions rapides, nous ne l'étions pas à ce point. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il m'a dépassé avec une vitesse impressionnante. Je n'ai même pas pris la peine de défendre parce qu'il y avait une énorme différence."

Lors du premier Grand Prix, à Bahreïn, Hamilton a terminé également 5e mais à plus de 50 secondes du vainqueur Max Verstappen. Après quoi, une réunion de crise avait été demandée par le pilote britannique et son coup de gueule au sein de l’écurie allemande. Les changements opérés ont l’air d’avoir porté leurs fruits avec 25''9 et 31''1 secondes de retard sur Sergio Perez à Jeddah.

Une domination presque inévitable

La stratégie "zéro ponton" de Mercedes n’est pour le moment pas une grande réussite. La domination Red Bull semble presque inévitable cette saison, après une année 2022 avec 17 Grands Prix sur 22 glanés. Des statistiques qui se rapprochent de la saison 2016 titanesque de Mercedes avec 19 courses remportées et seulement deux laissées à la concurrence.

L’une d’elles était la première victoire en carrière de Max Verstappen, avec Red Bull, devenant ainsi le plus jeune vainqueur de l’histoire de F1. Un jeune pilote désormais double tenant du titre du championnat pilotes et bien parti pour faire la passe de trois cette saison…