F1: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le GP d'Arabie Saoudite

L'avant-dernière course de la saison de F1, le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Djeddah, se déroule ce dimanche 5 décembre. L'extinction des feux est prévue à 18h30. Max Verstappen, qui compte huit points d'avance sur Lewis Hamilton, peut être sacré champion.

Le duel Verstappen-Hamilton peut prendre fin dès ce week-end. Après le GP du Qatar, la Formule 1 fait à nouveau dans l'inédit avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Djeddah. Il s'agit de la 21e et avant-dernière manche de la saison. Avec 8 points d'avance sur Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) peut être sacré champion du monde avant même le dernier rendez-vous de l'année. Il lui faudra pour cela obtenir 18 points de plus.

Course nocturne

La course est prévue ce dimanche 5 décembre à un horaire inhabituel pour la F1: 18h30. L'événement, nocturne comme à Singapour, est diffusé sur Canal+. Le circuit, urbain et très rapide, est d'une longueur de 6,174 kilomètres sur la corniche de Djeddah. 50 tours sont au programme. Pirelli a opté pour la gamme de pneus équilibrée (C2 pour les plus durs, C4 pour les plus tendres).

Pour la séance de qualification du samedi, l'horaire est également tardif: 18h00, sur Canal+ Décalé.

Le programme de samedi et dimanche:

► Essais libres 3: samedi 15h00 (Canal+ Décalé)

► Qualification: samedi 18h00 (Canal+ Décalé)

► Course: dimanche 18h30 (Canal+)

Avantage Mercedes?

Lors de la soirée de vendredi, Lewis Hamilton a dominé les deux séances d'essais. Il a devancé Max Verstappen sur les premiers tours de piste (+0.056), puis Valtteri Bottas au cours de la deuxième séance (+0.061).

Ces deux heures de découverte du circuit ont confirmé l'avantage des Mercedes, favorisées par les grandes vitesses de pointe. Lors de la deuxième séance, les monoplaces allemandes ont réussi les meilleurs temps en pneus medium, alors que la Red Bull de Max Verstappen, à un dixième, était en gommes tendres.