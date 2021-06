F1: Todt raconte ses visites régulières à Schumacher

Jean Todt, président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et grand ami de Michael Schumacher, continue de rendre des visites très régulières au champion allemand en convalescence depuis son accident de ski depuis 2013.

Il est l’un des rares à côtoyer au plus près Michael Schumacher depuis son accident de ski en 2013. Ancien patron de l’écurie Ferrari avec qui l’Allemand a décroché cinq de ses sept titres mondiaux, Jean Todt se rend fréquemment au chevet du champion, dont l’état de santé reste un mystère bien gardé. Dans une interview accordée au Corriere della Sera la semaine dernière, Todt a expliqué ce lien si fort qui l’unit à la star allemande et son épouse, Corinna.

"Je vois Michael au moins deux fois par mois, a-t-il expliqué. Je ne le laisse pas seul. Lui, Corinna, la famille: nous avons vécu de nombreuses expériences ensemble. La beauté de ce que nous avons vécu fait partie de nous et continue."

Le patron de la Fédération internationale automobile (FIA) donne régulièrement quelques nouvelles de l’Allemand, sans jamais entrer dans le détail. "J'ai vu Michael la semaine dernière, il se bat", avait-il déclaré en septembre 2020 à l’agence PA News. Mon Dieu, on sait qu'il a eu un terrible et malheureux accident de ski, qui lui a causé beaucoup de problèmes. Mais il a une femme extraordinaire à ses côtés, il a ses enfants, ses infirmières, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, à lui et sa famille. Tout ce qu’on peut faire, c'est d'être auprès d’eux. Et c'est ce que je ferai."

En décembre 2020, il avait révélé que Schumi avait des "séquelles importantes" avant d'ajouter: "Depuis, il est soigné pour pouvoir retrouver une vie plus normale".

Il donne son avis sur Mick

Gravement touché à la tête après une chute dans la station de ski de Méribel, Schumacher était sorti du coma quelques semaines plus tard. Il est suivi par de nombreuses personnes dans son domicile suisse de Gland, qui aurait récemment été mis en vente. En 2019, le Parisien avait révélé la visite de l’ancien pilote aujourd’hui âgé de 52 ans à l’hôpital Pompidou pour y suivre un traitement. Des témoins avaient confié l’avoir vu conscient et non dans un état végétatif.

Dans l’interview au Corriere della Sera, Todt ne s’est pas davantage sur son ancien champion. Il a donné un avis rapide sur son fils, Mick, qui vit sa première saison en Formule 1 avec l’écurie Haas. "Il est humble et poli, confie-t-il. Pour l'instant, ses ambitions sont limitées par une voiture non compétitive."