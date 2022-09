F1: Tsunoda confirmé chez AlphaTauri en 2023

Le Japonais de 22 ans Yuki Tsunoda va enchaîner une troisième saison d'affilée en Formule 1 avec AlphaTauri en 2023, a annoncé ce jeudi l'écurie italienne.

Roulera-t-il avec Pierre Gasly comme coéquipier l'année prochaine? Yuki Tsunoda est en tout cas certain d'être au volant d'une AlphaTauri lors de la saison 2023 de Formule 1. L'écurie italienne, filiale de Red Bull, a confirmé ce jeudi le maintien du pilote japonais de 22 ans, qui va connaître sa troisième saison au sein de la catégorie reine du sport automobile.

"Je tiens à remercier chaleureusement Red Bull, Honda et la Scuderia AlphaTauri de continuer à me donner l'occasion de piloter en F1, déclare Yuki Tsunoda dans le communiqué de l'écurie. Ayant déménagé en Italie l'année dernière, pour être plus proche de l'usine (située à Faenza, ndlr), je me sens vraiment partie intégrante de l'équipe et je suis heureux de pouvoir continuer à courir avec eux".

"Un pilote a besoin d'au moins trois ans"

Franz Tost, le directeur de l'écurie, souligne la progression du Japonais, qui a longtemps été critiqué pour son caractère tempétueux: "Le rythme qu'il a montré récemment est la preuve évidente d'une courbe d'apprentissage importante, ce qui prouve qu'il mérite une place en F1, et je m'attends toujours à de bons résultats de sa part lors des six dernières courses de 2022. Comme je le dis toujours, un pilote a besoin d'au moins trois ans pour se familiariser pleinement avec la Formule 1, je suis donc heureux qu'on lui ait donné le temps de montrer tout son potentiel".

Tsunoda a participé à 36 Grands Prix, avec pour meilleur résultat une 4e place à Abou Dhabi en 2021. Il a fini sa première saison au 14e rang mondial, loin de son équipier Pierre Gasly, 9e. En 2022, avec une monoplace moins performante, Tsunoda est pour l'heure 16e, Gasly 11e.

Yuki Tsunoda pourrait faire équipe avec Nyck de Vries en 2023. Le Néerlandais de 27 ans, ancien champion de Formule E qui a disputé sa première course au GP d'Italie dans le cadre d'un remplacement pour Williams, est fortement pressenti pour remplacer Pierre Gasly, annoncé du côté d'Alpine en association avec Esteban Ocon.