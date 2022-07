F1: Red Bull a engagé un psychologue pour “l’enfant à problèmes” Tsunoda

Pilote d’Alpha Tauri et sous le giron Red Bull depuis 2019, Yuki Tsunoda travaille avec un psychologue pour l’aider à se canaliser. Helmut Marko, dirigeant de l’écurie autrichienne, estime que ce manque de contrôle coûte en performance à son “enfant à problèmes”.

Comment canaliser le fougueux Yuki Tsunoda? Cette question a dû tourner en boucle dans la tête de Helmut Marko depuis l’arrivée du Japonais en Formule 1 en 2021. Agressif sur la piste mais aussi à la radio avec ses ingénieurs, Tsunoda a une nouvelle fois fait des siennes dimanche à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Responsable d’un accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly, le Japonais a lancé des noms d’oiseaux à la radio avant de reconnaître ses torts dans cet incident ayant provoqué l’abandon de Gasly et des dommages sur la voiture de Max Verstappen.

Helmut Marko, grand manitou de Red Bull, a toutefois mis toutes les chances du côté du nippon. Dans un entretien donné à Servus TV, rapporté par Motorsport, l’Autrichien a confié que Red Bull avait engagé un psychologue pour travailler avec le pilote de 22 ans: "Nous avons fait appel à une sorte de psychologue pour travailler avec lui, parce qu'il a continué à fulminer dans les virages, ce qui nuit à ses performances." Un comportement qui tranche avec celui de la poule aux œufs d’or de Red Bull: "Nous devons garder nos émotions sous contrôle. Dieu merci, Max (Verstappen) est calme. Notre enfant à problèmes à cet égard, pas seulement à cet égard, c'est Tsunoda. Il explose à la radio, vous ne le croiriez pas.”

Si l’aventure en Formule 1 avait débuté de la meilleure des manières pour Tsunoda avec une belle neuvième place sur le Grand Prix inaugural de Bahreïn, la suite a été corsée. Entre mauvaises performances, abandons à répétition et comportement douteux à l’égard de ses ingénieurs, le pilote Alpha Tauri a été sommé de redresser la barre s’il ne voulait pas que son passage en F1 ne soit écourté. Durant l’année 2021, Red Bull et Marko ont obligé Tsunoda à déménager en Italie, près de l’usine Alpha Tauri, afin de “superviser et d’organiser le quotidien” du pilote. Au menu pour l'homme de 22 ans, "beaucoup de fitness, du karting, du travail technique à l'usine, et de la lecture de données", d'après les dires de Marko pour Formel1.

Yuki Tsunoda aura une nouvelle occasion de faire bonne figure dès ce week-end lors du Grand Prix d’Autriche, où les Red Bull courront à domicile et n’auront pas le droit au moindre écart. Que se soit sur la piste ou en dehors.