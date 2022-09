F1: un fumigène sur la piste interrompt les qualifs du GP des Pays-Bas

Un fumigène a été jeté sur la piste du GP des Pays-Bas durant les qualifications, interrompant la séance pendant quelques minutes. Le spectateur responsable a été exclu des tribunes.

Les supporters néerlandais, en Formule 1, sont précédés partout où ils vont d'une réputation élogieuse. Mais au GP de Zandvoort, aux Pays-Bas, l'un d'entre eux a dépassé les limites en jetant un fumigène sur la piste, lors de la séance de qualifications, samedi après-midi.

La direction de course a dû sortir le drapeau rouge et interrompre la séance pendant environ cinq minutes, le temps d'aller chercher l'objet et de le retirer de la piste. Au-delà du nuage du fumée évidemment problématique, il fallait s'assurer qu'il n'entre en contact avec aucune monoplace.

L'auteur du jet de fumigène exclu

Un petit contretemps pour les pilotes, dont certains étaient déjà gênés par la présence de pigeons sur le circuit. Après la reprise de la séance, la FIA a indiqué avoir identifié l'auteur du jet de projectile et l'avoir exclu des tribunes, où il se situait. Pour lui, ce GP des Pays-Bas s'arrête dès le samedi.

Les autres seront là pour soutenir Max Verstappen, le leader du championnat du monde, vainqueur des trois derniers Grands Prix de la saison. Le Néerlandais est aussi le tenant du titre à Zandvoort, où la Formule 1 est revenue en 2021 après 35 ans d'absence.