F1: Verstappen trouve "injuste" la mise à l'écart de Masi

Max Verstappen, à l'occasion du deuxième jour des essais hivernaux de pré-saison à Barcelone, a déploré le départ de Michael Masi de son poste de directeur de course. Ce dernier a été démis de ses fonctions après la polémique d'Abu Dhabi.

Le premier week-end de course n'est que dans quelques semaines, mais les luttes d'influence font déjà rage dans le paddock. Au lendemain de la déclaration de Lewis Hamilton, mettant la pression aux organisateurs pour que les commissaires de course soient "impartiaux", Max Verstappen a pris la parole pour déplorer le départ de Michael Masi de son poste de directeur de course.

"Pour moi, ce qui est arrivé à Michael est très injuste, il a vraiment été jeté en pâture", a fustigé le champion du monde néerlandais ce jeudi en conférence de presse à Barcelone (où se tiennent les essais hivernaux de pré-saison). "Le fait qu'ils l'aient viré est vraiment incroyable. Je suis vraiment désolé pour Michael. Parce que je pense que c'était un directeur de course très compétent. Je n'ai rien contre les nouveaux directeurs de course, car je pense qu'ils sont aussi très compétents et très bons. Mais personnellement, et pour Michael, je me suis senti vraiment triste et je lui ai aussi envoyé un message", a-t-il aussi déclaré, selon des propos rapportés par Motorsport.

"Avoir des gens en train de crier dans ses oreilles était difficile"

Pour la vedette de Red Bull, Michael Masi était dans une situation inextricable lorsqu'il a pris ses décisions controversées durant les derniers tours du final de la saison 2021: "Les gens parlent énormément de ce qui a été décidé à Abu Dhabi, mais peut-on imaginer un arbitre, dans n'importe quel sport, où l'entraîneur ou son équivalent lui crie dans les oreilles en permanence? (...) C'est impossible de prendre une décision. Alors je pense tout d'abord que le fait que la F1 autorisait aux membres des équipes de lui parler quant aux décisions à prendre, c'était un tort. Il fallait que ce soit Michael qui prenne ses propres décisions, et avoir des gens en train de crier dans ses oreilles était difficile."

La direction de course de la saison 2022 sera assurée alternativement par Niels Wittich et Eduardo Freitas. Ils pourront encore être contactés par les responsables d'écurie pendant la course, selon un processus "bien défini" et "non intrusif". Ces communications ne seront toutefois plus diffusées à la télévision.