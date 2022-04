F1: Vettel termine les essais libres... en scooter et risque une sanction

Après un problème moteur survenu dans la première séance d'essais libres ce vendredi lors du Grand Prix d'Australie, Sebastien Vettel est retourné aux stands en scooter. L'Allemand a assuré le show mais la manœuvre est interdite et lui vaut l'ouverture d'une enquête.

De retour au sein du paddock après deux Grands Prix loupés en raison du coronavirus, Sebastian Vettel n'a pas mis longtemps à se distinguer. Pour la troisième manche de la saison, en Australie à Melbourne, le pilote allemand d'Aston Martin s'est offert une virée en scooter à l'occasion de la première séance d'essais libres ce vendredi.

Victime d'un problème moteur dans le troisième secteur du circuit, à 15 minutes du terme de la séance, Sebastian Vettel a été contraint de laisser sa monoplace. Mais avant de partir, l'Allemand a joué les pompiers en utilisant l'extincteur pour éteindre les premières flammes. Dans la foulée, le quadruple champion du monde a préféré rentrer seul aux stands par le biais d'un scooter en roulant sur la piste et non sur les voies prévues à cet effet.

Sous le coup d'une enquête

Avec une main en l'air pour saluer la foule et un casque mal accroché à sa tête, Sebastian Vettel n'a pas respecté non plus toutes les règles. Sebastian Vettel n'était pas autorisé à passer par la piste, n'ayant pas eu d'accord préalable des commissaires de course, qui l'ont convoqué.

L'Allemand est sous le coup d'une enquête. En principe, seuls les commissaires, les pilotes dans leur monoplace (ou à pied), ont le droit de se trouver sur la piste dans les cinq minutes suivant le drapeau à damier de chaque séance avec une autorisation préalable. Sur le plan sportif, Vettel a signé le 13e temps de cette séance, dominée par Carlos Sainz (Ferrari) qui a devancé son coéquipier Charles Leclerc.