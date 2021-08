F1: Williams vire son pilote de réserve... qui a ensuite insulté Latifi sur Twitch

Williams a annoncé ce mardi avoir mis fin au contrat de son pilote de développement Daniel Ticktum, qui s'est fait remarquer au cours du week-end dernier en insultant Nicholas Latifi, pilote n°2 de l'écurie britannique de F1.

En concurrence avec Nikita Mazepin pour le titre d'enfant terrible du sport automobile, Daniel Ticktum a perdu son poste de pilote de développement chez Williams. L'écurie britannique de Formule 1 a annoncé mardi avoir mis fin au contrat du jeune homme de 22 ans, avec effet immédiat. Les raisons de son départ, qui survient donc en plein milieu de la saison, n'ont pas été précisées, comme le rapporte le site officiel de la F1.

Mais cette rupture a manifestement libéré l'intéressé d'un poids. Car, comme il l'a lui-même précisé, Daniel Ticktum s'est ensuite permis d'insulter Nicholas Latifi, le pilote n°2 de Williams.

Sans filtre sur Twitch

Au cours d'un stream sur Twitch, lors du week-end du Grand Prix de Hongrie, Daniel Ticktum s'est amusé à détourner le thème musical du dessin animé Scooby-Doo pour traiter Nicholas Latifi de "merde". Il a ensuite justifié la présence du Canadien en F1 par son âge (26 ans) et le fait qu'il ait "payé pour en arriver là", un élément factuellement exact mais rapporté sur un ton pour le moins acerbe.

À l'annonce de la fin du contrat entre Daniel Ticktum et Williams, nombreux sont les observateurs et les fans à avoir pensé que les propos controversés étaient la cause de ce départ. "Nous nous sommes séparés avant le récent incident lié à Latifi", a assuré le Britannique sur Instagram, précisant par ailleurs que le divorce était lié au fait qu'il n'ait pas eu de proposition pour piloter la saison prochaine en F1.

"Merci Williams pour l'opportunité. J'espère qu'on travaillera ensemble dans le futur", a-t-il conclu. Pas sûr que son langage fleuri lui ouvre des portes, d'autant que sa réputation avait déjà souffert lorsqu'il avait été suspendu un an ferme en 2015. Mécontent d'un accrochage lors d'une course, il avait remonté un peloton sous voiture de sécurité pour aller se crasher volontairement dans la voiture d'un concurrent.