Après la polémique du GP d’Abu Dhabi, la F1 veut faire profil bas

Après le sacre de Max Verstappen, violemment contesté par Mercedes après un dernier tour polémique à Abu Dhabi, la F1 préfère se montrer silencieuse, attendre que l’orage passe et se tourner vers la prochaine saison.

Recours, appels, bataille de communiqués, polémiques... La saison de F1 s’est terminée à Abu Dhabi par la victoire de Max Verstappen et une sacrée pagaille sur laquelle les dirigeants de la Formule 1 voudraient ne pas trop revenir. "A ce stade, il est bon de rester silencieux pour ne pas créer de nouvelles polémiques dans un domaine devenu très brûlant", a déclaré mardi Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, dans des propos relayés par Motorsport.

En somme, l’Italien ne veut pas raviver un conflit encore frais et préfère faire profil bas. Stefano Domenicali veut néanmoins se féliciter du spectacle offert cette année par la F1. "Nous venons de vivre une saison extraordinaire, suivie par plus de deux milliards de personnes. Le dernier GP à Abu Dhabi a été l'événement sportif le plus suivi en 2021. Ce sont des chiffres stratosphériques dont nous devons être fiers", a-t-il poursuivi.

Arrivés à Abu Dhabi à égalité de points, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont disputés le titre sur le dernier GP de la saison, et même sur le dernier tour. Alors que Lewis Hamilton semblait filer vers la victoire – et donc un 8e titre, la Safety Car est entrée en piste après l’accrochage de Nicholas Latifi. Les décisions successives des commissaires ont permis au Néerlandais de bénéficier de conditions favorables pour la fin de course et de s’imposer au bout du suspense.

"Il y a des règles qui n'ont pas été respectées"

Alors que le clan Redbull célébrait ce premier titre, du côté de Mercedes, on ne décolérait pas et décidait aussitôt de porter réclamation puis de faire appel. Quelques jours plus tard, Toto Wolff avait finalement annoncé y renoncer, non sans amertume. "Nous ne retirons pas notre appel parce que nous pensons avoir tort. Du côté légal, je pense que nous aurions pu gagner au tribunal. […] Il y a des règles qui n'ont pas été respectées. […] Je n'ai pas envie de discuter avec Michael Masi. Sa décision a privé Lewis d'un titre. On lui a volé sa couronne. Max mérite de gagner, je n'ai rien contre lui et félicitations, mais la gestion de ces derniers tours n'est pas acceptable. La FIA doit trouver un moyen de régler ce problème pour que cela ne se reproduise plus l'an prochain", a lancé l’Autrichien.

L’élection de Mohammed Ben Sulayem à la tête de la FIA aboutira-t-elle à des changements de règlements pour la saison prochaine? "Nous avons déjà parlé avec le président. Nous avons parlé des priorités auxquelles il devra faire face, et elles sont nombreuses", a par ailleurs réagi - ou botté en touche, Lorenzo Bandini mardi soir.