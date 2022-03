F1: la FIA admet une "erreur humaine" à Abu Dhabi, mais valide le titre de Verstappen devant Hamilton

Même si elle considère que l'ex-directeur de course Michael Masi a "agi de bonne foi" et qu'il peut bénéficier de circonstances atténuantes, la FIA admet qu'une "erreur humaine" a été commise lors du GP d'Abu Dhabi qui s'est conclu avec le sacre de Max Verstappen devant Lewis Hamilton. L'instance mondiale considère néanmoins que le résultat de la saison 2021 est définitif.

Le rapport tant attendu est disponible. À la veille du départ de la première course de la saison 2022 de Formule 1, la Fédération internationale de l'autombile (FIA) reconnaît qu'une "erreur humaine" a été commise au cours des derniers tours du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, qui ont abouti au sacre mondial de Max Verstappen (Red Bull) devant Lewis Hamilton (Mercedes). Pour autant, l'instance mondiale ne remet pas en cause les résultats de la course et du championnat, qui sont "valides", "définitifs" et qui "ne peuvent pas être changés". Elle prend également la défense de l'ancien directeur de course Michael Masi.

Dans l'avant-dernier tour du dernier GP de la saison 2021, Michael Masi a fait rentrer la voiture de sécurité, pour que la course ne se termine pas sous régime de drapeau jaune et qu'une explication finale entre Verstappen et Hamilton ait lieu. Mais lorsque cette décision a été prise, les voitures retardatataires autorisées à se dédoubler n'avaient pas eu le temps de rejoindre la queue du peloton. La FIA estime que l'article 48.12 du règlement n'a pas été respecté.

Un règlement à "différentes interprétations"

Mais cet avis est nuancé. Selon elle, la rédaction du règlement pouvait conduire à "différentes interprétations (...) et que cela a probablement contribué à la procédure appliquée". D'autres circonstances atténuantes sont trouvées à Michael Masi, notamment la "pression" liée au contexte et "l'impact négatif" causé par les échanges radio déclenchés par les responsables des écuries Red Bull et Mercedes. Il est également rappelé que les écuries et les pilotes ont clairement fait savoir qu'elles préféraient, s'il n'y a plus de danger, que les courses s'achèvent sur un drapeau vert et non pas sous régime de voiture de sécurité virtuelle.

Pour la FIA, Michael Masi a "agi de bonne foi et au mieux de ses connaissances dans des circonstances difficiles". Cela n'a pas empêché la FIA de le remplacer par Niels Wittich et Eduardo Freitas pour la saison 2022. Ces deux nouveaux directeurs de course seront désormais assistés d'un "centre de contrôle virtuel" sur le modèle de l'assistance vidéo à l'arbitrage dans le football.

Afin d'éviter une nouvelle polémique sur cette affaire de voitures retardataires, la FIA a fait procéder à une modification mineure du règlement sportif. Elle demande néanmoins que la procédure soit revue. Elle demande notamment une étude sur les avantages d'une éventuel futur système de "dédoublement virtuel". Pas sûr que cela contente Mercedes, Lewis Hamilton et les fans.