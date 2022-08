F3: deux pilotes sortent indemnes d'un crash impressionnant

Lors de la course sprint de Formule 3 qui s’est tenue ce samedi matin sur le circuit de Spa-Francorchamps, Oliver Goethe et Zane Maloney se sont violemment accrochés. Les deux pilotes sont toutefois sortis indemnes.

Grosse frayeur ce samedi matin en Formule 3. La course sprint disputée sur le circuit de Spa-Francorchamps a été le témoin d’un très gros accrochage entre deux pilotes. Dans le septième tour, la monoplace de Zane Maloney, engagée à pleine vitesse dans un virage, est venue déporter celle d’Oliver Goethe avant que les deux pilotes ne terminent leur course dans les graviers puis dans le mur de pneus, déclenchant un drapeau rouge.

"Quelques bleus" pour Goethe

Le véhicule de Maloney a été le plus touché dans le crash et s’est même retourné, le pilote barbadien ayant été à son tour sauvé par le halo. Si la course a été interrompue une vingtaine de minutes le temps de nettoyer la piste, les deux hommes sont sortis de l’accident sans dégât et ont rapidement pu s’extraire de leur voiture. La victoire est finalement revenue au jeune britannique Oliver Bearman (17 ans).

Peu de temps après l’accident, Campos Racing, l’écurie d’Oliver Goethe, a publié une photo rassurante du pilote monégasque sur Twitter. "Nous sommes au centre médical et Oliver va bien, est-il indiqué. Quelques petits bleus sur les mains mais il va bien". Plus de peur de que mal, donc.