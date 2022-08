GP de Belgique: Verstappen et Leclerc partiront du fond de grille

Les deux premiers du classement des pilotes Max Verstappen et Charles Leclerc prendront le départ du Grand Prix de Belgique depuis le fond de grille ce dimanche, pour avoir changé des éléments sur leur moteur. Ce qui sera aussi le cas de Norris, Ocon, Bottas et Schumacher.

C’est un nouveau drôle de départ auquel assistera le public belge ce dimanche lors du Grand Prix de Formule 1 disputé à Spa. Pas moins de six pilotes, pour le moment, ont été pénalisés et partiront depuis le fond de grille. Dont Max Verstappen et Charles Leclerc, les deux qui se livrent un duel pour le titre de champion du monde.

Des changements divers dans les moteurs sont à l’origine de ces sanctions en chaîne, comme annonce l’organisation sur son site. En ce qui concerne le pilote Red Bull, ce sont des nouveaux moteurs à combustion interne et turbocompresseurs. La transmission de sa monoplace ainsi que plusieurs composants de sa boîte de vitesse vont aussi être changés, et ce au-delà de la limite autorisée par saison par la FIA.

Norris, Ocon, Schumacher et Bottas également pénalisés

Leclerc bénéficiera aussi de nouveaux éléments de sa boîte de vitesse, ainsi que d’une nouvelle réserve d’énergie. Pour des changements dans leur monoplace trop nombreux depuis le début de saison, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher et Valtteri Bottas sont également pénalisés et partiront aussi en fond de grille. Leur position sera déterminée par le classement des qualifications, qui se tiennent ce samedi.

L’an passé, le GP de Belgique avait tourné au fiasco. Sous le déluge de Spa, la course avait duré quatre petits tours, délivrant seulement la moitié des points prévus, et été interrompu durant plus de trois heures. Ce vendredi, la première séance d’essais libres, également disputée sous la pluie, a été remportée par Carlos Sainz, devant Charles Leclerc et Max Verstappen.