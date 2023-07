EN DIRECT - Formule 1: suivez le Grand Prix d'Autriche en live, avec Verstappen encore en pole

Gros mois de juillet pour la Formule 1, avec quatre courses au programme, toutes en Europe. Ce dimanche, 11e manche du championnat du monde avec le Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring. L'écurie Red Bull est donc vraiment à domicile.

Et ça tombe bien, c'est Max Verstappen qui s'élancera en pole position pour la sixième fois de la saison, la quatrième fois d'affilée. Presque sans rival ces dernières semaines, le Néerlandais a en plus remporté la course sprint samedi. Charles Leclerc (Ferrari) complète la première ligne.

Le départ sera donné à 15h. La course est diffusée en TV sur Canal+, à suivre en points réguliers à la radio sur RMC et dans notre live-texte sur RMC Sport.