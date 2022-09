Formule 1: Hamilton invite les pilotes à s'engager davantage en faveur des droits de l'Homme

Pilote le plus titré en championnat du monde à égalité avec Michael Schumacher, Lewis Hamilton est engagé sur la piste et en dehors. Très investis quand il s'agit de défendre les droits humains, le Britannique invite ses adversaires de circuit à faire de même.

Les sportifs de haut niveau ont des responsabilités qui dépassent celles du sport, jusqu'a même parfois les dépasser eux-mêmes. Suivis, idolâtrés par des millions de personnes, ils se doivent de montrer le meilleur exemple possible. Du haut de ses sept titres de champion u monde et de son charisme légendaire, Lewis Hamilton sait l'impact qu'il peut avoir sur le grand public, et notamment les jeunes. Interrogé par Canal +, il s'est confié sur son engagement envers les enjeux humains, et aimerait que d'autres pilotes prennent son aspiration.

"Chaque être humain sur terre doit être éduqué de manière égale. Chaque enfant doit pouvoir recevoir une bonne éducation", estime Hamilton, regrettant que "l'égalité des chances ne s'appliquepas encore à tout le monde." "Il y a encore des obstacles pour les personnes défavoristées", constate le pilote Mercedes.

Le Britannique est conscient de son impact auprès des jeunes et veut servir d'exemple: "Je suis le seul pilote de couleur à avoir atteint la F1. Je dois montrer aux plus jeunes qu’il faut être courageux. Il faut s’exprimer lorsque quelque chose est injuste. Il ne faut pas avoir peur de prendre position."

Interrogé sur le silence des ses concurrents de course, Lewis Hamilton a regretté que certains ne se sentent pas concernés: "Nous appartenons tous aà la race humaine, nous devons avancer ensemble."

Sans vouloir les jugers, il a invité les autres pilotes à en faire davantage, s'investir, pour faire avancer les choses. "J’encourage les autres pilotes à prendre position. J’espère qu’à un moment dans leur vie, ils s’impliqueront plus. Il faut sortir de sa zone de confort. Il vaut mieux agir que de rester les bras croisés."