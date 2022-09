Formule 1: le remplaçant d’Hamilton chez Mercedes déjà trouvé?

Âgé de 37 ans, Lewis Hamilton approche petit à petit de la fin de son contrat chez Mercedes. Un fait dont est consciente l’écurie allemande de F1. Selon le Daily Mail, les dirigeants pensent déjà l’avenir et cibleraient Daniel Ricciardo pour prendre à terme le baquet.

82 victoires chez Mercedes et sept titres champion du monde de Formule 1: Lewis Hamilton est à la fois une légende de ce sport et de l’écurie allemande. Mais le Britannique n’est pas immortel et à 37 ans, le pilote est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Après la controverse autour de la victoire finale de son rival Max Verstappen la saison passée, des rumeurs de retraite concernant Hamilton ont même émergé.

Vhez Mercedes depuis 2013, l’écurie dirigée par Toto Wolff pense à l’avenir. Engagé jusqu’à la fin de la saison 2023, Hamilton pourrait tenter une nouvelle aventure. Si cette hypothèse est loin d’être certaine, le Daily Mail affirme que l’équipe de ce dernier a déjà un nom en tête. Et il est bien connu puisqu’il s’agit de Daniel Ricciardo. Mais celui qui s’apprête à quitter McLaren viendrait dans un rôle précis.

Russell futur numéro 1?

D’après le média anglais, l’Australien vainqueur de huit Grand Prix, viendrait la saison prochaine dans le rôle de pilote de réserve. Par la suite, quand Hamilton arrivera au terme de son contrat, Ricciardo pourrait ainsi prendre la place du multiple champion du monde, mais pas dans la peau de numéro 1.

Très prometteur et performant sur les circuits de Formule 1, George Russell prendrait la place de son aîné. Une sacrée promotion qui arriverait ainsi en 2024 pour l’Anglais, figurant actuellement à la quatrième position au classement des pilotes, devançant même un Hamilton sixième. À voir cependant si Ricciardo sera enclin à cette position si elle venait à se présenter. Un tel cas de figure serait en tout cas une grosse marque de confiance de la part de Mercedes envers Russell.