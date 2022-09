Formule 1: Hamilton s'excuse après son coup de sang lors du GP des Pays-Bas

Aux portes de la victoire lors du Grand Prix des Pays-Bas, Lewis Hamilton a finalement payé une erreur stratégique en fin de course et a terminé au pied du podium. En colère contre son écurie, il s'est finalement excusé.

Lewis Hamilton était dans une colère noire après l'arrivée du Grand Prix des Pays-Bas. En tête de la course à dix tours de l'arrivée, le pilote britannique a fait le choix de ne pas s'arrêter aux stands, contrairement à ses concurrents, alors que la course était sous régime de la voiture de sécurité. En tête au moment de la relance, le Britannique s'est fait aspirer par Verstappen, avant de se faire passer par Russell et Leclerc et de terminer au pied du podium, vert de rage.

"C'était la plus grosse merde, a crié Hamilton sur la radio de l'équipe de Mercedes. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez foutu en l'air. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis foutu." Après l'arrivée, Peter Bonnington, l'ingénieur de course du septuple champion du monde, s'est confondu en excuses en affirmant que l'écurie allait revoir les décisions qu'elle avait prise.

Une saison en montagnes russes

À froid, Lewis Hamilton a tenu à analyser calmement les faits, en reconnaissant qu'il s'était emporté. "Je ne veux pas m'excuser pour ma passion, car c'est comme ça que je suis fait et je ne réussis pas toujours. Je suis désolé pour mon équipe pour ce que j'ai dit car c"était dans le feu de l'action. Bien sûr, je suis déçu. Ça a été de telles montagnes russes cette année. Je suis arrivé deuxième, je le rattrapais (Verstappen) et je me disais: 'Wow, on pourrait se battre pour une victoire ici, en faisant peut-être un doublé'. Et puis la voiture de sécurité est arrivée et les émotions folles étaient partout. J'ai su à ce moment-là que j'avais perdu parce que tout le monde était en pneus tendres et il n'y avait aucun moyen que je les retienne derrière moi."

Déchu de son titre de champion du monde l'an passé par Max Verstappen, Lewis Hamilton est plus en retrait cette saison. 6e au classement des pilotes (158 points), très loin du champion du monde en titre (310 points), le Britannique n'est monté que deux fois sur le podium, en terminant 3e en Grande-Bretagne et en Hongrie.