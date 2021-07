GP de Hongrie: copieusement sifflé, Hamilton chambre le public

Après avoir signé la 101e pole de sa carrière, samedi à l'occasion du GP de Hongrie de F1, Lewis Hamilton a été hué par de nombreux spectateurs. Le champion du monde britannique a livré une réponse piquante.

La popularité de Lewis Hamilton est mise à rude épreuve ces temps-ci. À la fin de la séance de qualifications du Grand Prix de Hongrie, ce samedi, le pilote britannique de Mercedes (auteur du meilleur temps) a été copieusement sifflé par le public. À l'inverse, les spectateurs, dont beaucoup sont Néerlandais ou supporters de Red Bull, ont vivement acclamé Max Verstappen.

Le mécontentement des tribunes à l'égard de Lewis Hamilton s'est exprimé à deux reprises: d'abord lorsque le champion du monde est descendu de sa voiture après avoir signé la pole pour la course de dimanche, puis lors de la traditionnelle interview d'après-séance au micro officiel de la Formule 1. L'ancien pilote Johnny Herbert, qui assurait les entretiens, a d'ailleurs dû prendre la parole pour demander au public d'être plus courtois: "Hey les gens, ça suffit!".

"Ça me nourrit"

Plutôt que de passer outre, Lewis Hamilton a tenu à aborder le sujet dans son interview. Avec une réponse piquante pour ses détracteurs. "En fait, je ne me suis jamais aussi bien senti par rapport aux sifflets. Au contraire, ça me nourrit et ça m'est égal", a-t-il déclaré en souriant.

Ces sifflets du public ont pu être une réaction à l'égard de la malice de Lewis Hamilton, qui a préparé son dernier tour de qualification de manière à gêner Max Verstappen. Cette stratégie, loin d'être inédite mais toujours jugée comme étant pernicieuse, a fait une victime: Sergio Perez, qui n'a pas eu le temps de franchir la ligne de chronométrage à temps pour démarrer un ultime tour.

De quoi renforcer la rivalité et les antagonismes, deux semaines après l'accrochage très controversé entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au GP de Grande-Bretagne. Le septuple champion du monde a su remporter la course et réduire son retard au classement du championnat du monde, malgré une penalité de dix secondes pour avoir envoyé son rival dans le mur dès le premier tour. L'incident a provoqué la colère de l'écurie Red Bull, qui a tenté, en vain, d'obtenir une sanction plus dure à l'encontre du Britannique.