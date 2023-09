Formule 1: Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Italie et signe une 10e victoire consécutive record

Le pilote Red Bull a pris le meilleur sur son coéquipier, Sergio Pérez, et les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, dimanche à Monza, pour remporter son 10e Grand Prix consécutif en Italie. Le double champion du monde en titre se rapproche un peu plus de sa propre succession.

Le Néerlandais Max Verstappen, solide leader du championnat du monde de Formule 1, a remporté dimanche en Italie son dixième Grand Prix d'affilée, un record. Le double champion du monde en titre a devancé son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez et la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz, troisième.

Parti en pole devant une marée rouge toute acquise à la cause Ferrari, Sainz aura résisté 14 tours (sur 51) à la surpuissante Red Bull de Verstappen, deuxième sur la grille, avant de se faire dépasser dans le 15e tour. Relégué en deuxième position, Sainz s'est ensuite fait reprendre par Pérez à l'entame du 46e tour, avant d'entamer une lutte fratricide pour la 3e place avec son coéquipier Charles Leclerc. Le Monégasque termine finalement 4e, devant les deux Mercedes de George Russell, 5e et Lewis Hamilton, 6e.

Verstappen double Vettel et fonce (encore) vers le titre

La victoire de Verstappen - la 12e en 14 courses disputées cette saison - permet au Néerlandais d'effacer le record du quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel (neuf victoires en 2013) - record qu'il avait égalé la semaine dernière chez lui à Zandvoort, lors du GP des Pays-Bas. Au championnat des pilotes, le pilote Red Bull compte désormais une avance de 145 points sur son dauphin Pérez, seul autre pilote à s'être imposé en GP cette saison (en Arabie saoudite puis en Azerbaïdjan).

Plus tôt dans l'après-midi, le départ de cette 14e manche de la saison (sur 22) - initialement prévu à 15 heures, heure française, avait été retardé en raison d'un problème mécanique sur l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda, contraint de s'arrêter sur le bord de la piste durant le tour de formation.