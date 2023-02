Mercato: Zidane à l'OM ? La phrase de Nasri qui va donner espoir aux Marseillais

"Avec un vrai projet, des ambitions, il ira à l'OM", a affirmé le Marseillais Samir Nasri, consultant pour le Canal Football Club, dimanche soir, au sujet de Zinédine Zidane.

Quel avenir pour Zinédine Zidane ? Depuis que les portes de l’équipe de France se sont refermées pour au moins quelques années avec la prolongation de Didier Deschamps, l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid, impliqué dans cinq Ligues des champions remportées par la maison blanche, est forcé de revoir ses plans. Il n’en avait peut-être plus l’envie, ou en tout cas pas l’intention dans l’immédiat, mais il pourrait être contraint de partir sur un nouveau projet en club, pour ne pas rester inactif trop longtemps (il n’a plus occupé un banc depuis bientôt 2 ans et son départ du Real). Reste à savoir où.

Nasri: "Zidane au PSG ? Je cautionne"

"Si je repars dans un club, c’est pour gagner", a-t-il prévenu en juin 2022 dans une interview accordée à L'Equipe, à l’occasion de ses 50 ans. Il précisait alors que seulement trois possibilités s’offraient à lui, sachant qu’il n’est pas attiré par un projet en Angleterre. La barrière de la langue constitue un frein majeur à une éventuelle arrivée en Premier League. "L’Angleterre ce n’est pas quelque chose pour lui, ce n’est pas qu’une question de langue. Il trouve que son énergie ne va pas avec ce qu’il se passe en Angleterre", a déclaré Samir Nasri, visiblement très bien renseigné, sur le plateau du Canal Football Club, dimanche soir.

Zidane pourrait-il effectuer un énième comeback à Madrid, cela est-il seulement souhaitable pour sa carrière ? La situation sportive de la Juventus ne colle en tout cas pas à son objectif ("Si je repars dans un club, c'est pour gagner"). Reste le PSG, duquel il a été annoncé très proche l’été dernier. "Il est trop Marseillais pour aller à Paris, lui, dans son coeur", estime Samir Nasri, qui ne verrait toutefois pas d’inconvénient à ce que Zidane rejoigne le club de la capitale. "Zidane il a le droit de faire ce qu’il veut. Un autre Marseillais peut-être pas, mais lui il fait ce qu’il veut. Moi, je cautionne, il n’a pas joué à l’OM."

Marseillais de naissance, comme Samir Nasri, Zidane n’a pas joué à l’OM, mais l’idole de la cité phocéenne pourrait-elle prendre en charge l’équipe première ? Pour Samir Nasri, c’est une évidence, presque un souhait de sa part, à l’en croire, mais qui ne pourrait se réaliser qu’à une seule condition: que le club retrouve le haut de l’affiche et des moyens financiers autrement plus importants: "Avec un vrai projet, des ambitions, demain, s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n’y est pas allé parce qu’il est vraiment Marseillais."