Formule 2: Théo Pourchaire triomphe au Grand Prix de Hongrie et se relance pour le classement général

Théo Pourchaire a remporté ce dimanche son troisième Grand Prix de la saison en Formule 2 en Hongrie. Le Français se relance dans la course au classement général à quatre courses de la fin.

Théo Pourchaire retrouve le sourire. Après un début de saison canon, ponctué de deux victoires lors des trois premières courses, le pilote de 18 ans (ART)sortait d'un été compliqué et s'est relancé ce dimanche en remportant avec la manière le Grand Prix de Hongrie en Formule 2 sur le circuit Hungaroring. Le pilote de la Sauber Academy a construit son succès en deux temps, avec un excellent départ et une bonne stratégie au moment de s'arrêter aux stands.

Pourchaire a également bénéficié d'un coup de pouce du destin, avec la 9e place de Felipe Drugovic, le leader du championnat. Le Français profite donc de l'aubaine pour revenir à 21 points du Brésilien au championnat à quatre manches de la fin.

Bientôt en Formule 1 ?

À même pas 20 ans, il ne serait pas surprenant de le voir bientôt frapper à la porte de la Formule 1, où deux Français sont déjà en piste avec Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine). Il faut dire que le bonhomme est un phénomène de précocité. Son père, fan de rallye, lui donne le virus tout gamin et l’aurait mis dans un kart dès ses deux ans. Quelques années plus tard, en compétition, il est déjà impressionnant.

Multiple champion de France, parmi les meilleurs mondiaux, Théo Pourchaire fait de sa précocité une marque de fabrique. Comme quand, à 14 ans, il débute en Formule 4 en France et ne peut pas être classé avec les autres participants à cause de son jeune âge.

Comment fait-il pour être toujours en avance ? "J’ai réussi à m’adapter rapidement à chaque catégorie. Ça ne m’a pas aidé pour certaines choses, détaillait Théo Pourchaire à RMC Sport avant le GP de France, où il avait terminé 2e. Le manque d’expérience quand on arrive en F2 où des pilotes sont plus vieux, ce n’est pas simple. Ils ont vécu plus de choses que moi, savent réagir à certaines situations. Ce sont des choses difficiles à gérer. Le plus dur c’est le côté mental, surtout quand il y a beaucoup d’enjeux et d’attentes sur soi. Je sais qui je suis, mon âge, l’expérience que j’ai."