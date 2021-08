Formule E: Mercedes annonce son retrait en 2022 pour se consacrer exclusivement à la F1

Mercedes, qui a remporté le titre constructeur et pilote de Formule E, annonce dans un communiqué qu’il va se retirer du championnat du monde. Le constructeur automobile allemand souhaite concentrer ses activités dans les sports mécaniques sur la Formule 1.

"Dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques, la marque a décidé de transférer ses ressources dans le cadre d'une électrification accélérée de sa gamme visant à proposer trois platformes totalement électriques qui seront lancées en 2025", a annoncé Mercedes dans un communiqué.



"En conséquence, Mercedes va transférer les ressources consacrées au championnat du monde de Formule E pour utiliser l'expérience acquise en compétition vers des produits développés en série", ajoute la marque à l'étoile.



Mercedes, qui participe sous son nom à ce championnat depuis la saison 2019/2020, vient de remporter les deux titres mondiaux : côté pilotes avec le Néerlandais Nyck de Vries et côté constructeurs lors des deux dernières courses à Berlin, samedi et dimanche.

La Formule 1, objectif principal

Mercedes est aussi présent en Formule 1 où elle a remporté tous les titres pilotes et constructeurs depuis 2014, notamment grâce au Britannique Lewis Hamilton, dans des monoplaces à moteur hybride.

"Le groupe consacrera ses activités dans les sports mécaniques sur la Formule 1, renforçant le statut de cette discipline comme le meilleur laboratoire pour développer et tester des technologies durables et efficaces à l'avenir", ajoute le communiqué.



Après onze courses, Lewis Hamilton est tête au classement général avec 195 points devant le pilote Red Bull Max Verstappen, qui compte 187 points. Ducôté des constructeurs, l’écurie dirigée par Toto Wolf est première avec 303 points devant son rivalk, Red Bull et ses 291 points. Le prochain Grand Prix aura lieu en Belgique le 29 août prochain.