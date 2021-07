F1: Red Bull et Mercedes vont devoir s'expliquer pour l'accrochage Verstappen-Hamilton

La direction de course de la F1 va s'entretenir avec Red Bull et Mercedes avant le début du GP de Hongrie. Les deux écuries devront s'expliquer sur l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton qui a bouleversé la course précédente, à Silverstone.

Un rebondissement dans cette affaire ne peut être exclu. Plus d'une semaine après l'impressionnant accrochage survenu entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, des responsables de Red Bull et de Mercedes vont être entendus par la direction de course. Une visioconférence est prévue ce jeudi, à l'occasion du début du week-end du GP de Hongrie.

Cette convocation, révélée mardi, est la conséquence d'une demande de droit de regard effectuée par Red Bull. La procédure a été lancée le 23 juillet par Christian Horner, le directeur d'équipe de la marque aux taureaux.

Pour Red Bull, Lewis Hamilton aurait dû être sanctionné plus lourdement pour cet accrochage à très haute vitesse qui a mis un terme à la course de Max Verstappen dès le premier tour. Le septuple champion du monde britannique a écopé de dix secondes de pénalité peu après l'incident, ce qui ne l'a pas empêché de remporter la course et de rattraper une bonne partie de son retard sur son rival néerlandais au classement du championnat du monde.

Red Bull doit apporter des preuves

Le droit de regard demandé par Red Bull ne peut être approuvé qu'en cas de découverte d'un "nouvel élément signifcatif et pertinent", selon le règlement de la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Si les informations apportées par l'écurie plaignante sont acceptées, la direction de course rouvrira officiellement l'enquête et modifier sa décision. Dans ce cas, la pénalité infligée à Lewis Hamilton pourrait être alourdie et avoir des répercussions sur les résultats de Silverstone.

Après dix manches, Max Verstappen demeure en tête du classement des pilotes avec 185 points. Il n'a, pour l'heure, plus que huit points d'avance sur Lewis Hamilton. Au classement des constructeurs, Red Bull est leader avec un écart de quatre points sur Mercedes (289 contre 285).