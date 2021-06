Charles Leclerc devient propriétaire de chevaux de course

Le pilote de Formule 1 Charles Leclerc fait son entrée parmi les propriétaires de chevaux de course en France.

Le pilote automobile monégasque âgé de 23 ans vient d’obtenir son agrément d’associé de la part de France Galop qui lui permet de détenir une part d’un cheval de course. Son premier cheval se nomme Afghany et il en partage la propriété notamment avec Tony Parker (fondateur de l’écurie Infinity Nine Horses). Ce poulain âgé de 3 ans et entraîné par Fabrice Chappet compte deux deuxièmes places en deux sorties depuis le début de sa carrière en avril 2021 et il sera en piste le mercredi 16 juin sur l’hippodrome de Saint-Cloud.

Charles Leclerc rejoint de nombreux sportifs propriétaires

Charles Leclerc fait désormais partie des nombreux sportifs propriétaires de chevaux de course comme l’ancien basketteur Tony Parker, le perchiste Renaud Lavillenie, les footballeurs Antoine Griezmann, Clément Lenglet et Mbaye Niang. Pilote au sein de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc occupe actuellement la cinquième place au classement des pilotes de Formule 1 2021.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport