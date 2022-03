GP d’Arabie saoudite: un commissaire de course écarté pour tweet menaçant contre Hamilton

Selon ESPN, un commissaire de course a été écarté du Grand Prix d’Arabie saoudite samedi. Il aurait été sanctionné pour avoir posté un message contre Lewis Hamilton, à qui il souhaitait "un accident comme Romain Grosjean à Bahreïn".

Ce Grand Prix d’Arabie saoudite n’a pas encore commencé qu’on pourrait déjà faire l'objet d'un roman. Vendredi après-midi, une violente explosion sur un site pétrolier situé à une petite vingtaine de kilomètres du circuit de Djeddah a semé le trouble dans le paddock. Cette attaque au drone revendiquée par les rebelles yéménites Houthis a laissé planer le doute durant plusieurs heures sur la tenue du Grand Prix dimanche à 19h. Si la course est finalement maintenue, voilà qu'un commissaire de course est désormais écarté, comme le révèle ESPN ce samedi.

Il a présenté ses excuses

La personne dont l’identité n’a pas été révélée avait posté samedi matin un message haineux envers Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux sans que l’on en sache la raison. "J’espère qu’il aura un accident comme Romain (Grosjean) à Bahreïn", a tweeté en arabe le commissaire de course. En 2020, le pilote français avait été victime de graves brûlures aux mains après que sa Haas a pris feu durant la course.

Alertée sur ce message, la FIA a enquêté et sanctionné le commissaire de course. Celui-ci a présenté ses excuses auprès de la Fédération automobile d’Arabie saoudite et bien sûr de Lewis Hamilton.