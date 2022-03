Formule 1 en direct: suivez les qualifications du GP d'Arabie Saoudite

Après de longues tractations et des discussions qui se sont poursuivies jusque tard dans la nuit, le Grand Prix d'Arabie Saoudite devrait bien se tenir ce week-end. Un maintien de la course en dépit de plusieurs attaques commises dans le pays, dont notamment une explosion ayant eu lieu dans une usine de pétrole à une vingtaine de kilomètres du circuit de Djeddah. Du côté du paddock, les avis étaient plus mitigés quand à la tenue de ce deuxième Grand Prix de la saison. Mais samedi, l'association des pilotes (GPDA) a confirmé, par la voix de son président Alex Wurz, qu'après une journé "stressante", les derniers essais, la qualification et la course auront bien lieu ce week-end.

► Lire l'article complet ici