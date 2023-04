GP d’Australie: Gasly suspendu pour la prochaine course après son accrochage avec Ocon ?

Le pilote français Pierre Gasly s’est accroché avec son équiper chez Alpine Esteban Ocon dimanche à deux tours de l’arrivée lors du Grand Prix d’Australie. Les deux pilotes vont devoir s’expliquer devant les commissaires de course. Une situation inconfortable alors que le Normand pourrait être privé de la prochaine course à Bakou s’il perd deux points sur sa Super-Licence.

Dimanche noir chez Alpine. Pierre Gasly, pourtant placé à une belle 5e place et Esteban Ocon, ont abandonné à deux tours de l’arrivée lors du Grand Prix d’Australie. Les deux équipiers normands se sont accrochés au troisième départ arrêté consécutif au crash de Kevin Magnussen. Qui est en tort ? C’est Pierre Gasly selon Esteban Ocon qui est revenu sur l’incident au micro de Canal+: "C’était un peu chaud, il y avait beaucoup de voitures partout. Des voitures sont sorties, dont celle de Pierre. Il revient sur la piste. Il me sert un peu à l'extérieur. Je n’avais plus la place. On touche, on s'accroche mais tout va bien. Pierre est venu. On en a discuté. Il s’est excusé." Quelques minutes auparavant, Pierre Gasly, très déçu, n’a pas souhaité souffler sur les braises : "Je suis juste extrêmement déçu, on était proche du podium. Pour l'instant c'est difficile à digérer, je n'ai rien de plus à dire."

Gasly risque gros

Si les deux pilotes restent mesurés malgré leur immense déception, c’est sans doute parce qu’ils ont intérêt à l’être après l’ouverture d’une enquête par la FIA. Pierre Gasly et Esteban Ocon avaient rendez-vous à 18h45, heure locale (10h45 HF) pour s’expliquer. Les Normands s’exposent possiblement à des sanctions. Or si Pierre Gasly écope de deux points de pénalité sur sa Super Licence, il sera suspendu au prochain Grand Prix, le 30 avril à Bakou.

Le Français a accumulé dix points de pénalités depuis le 22 mai 2022 (avec Alpha Tauri), pour diverses infractions. S’il monte à douze points avant le 22 mai 2023 (les points de pénalités sont retirés au bout d’un an) il sera suspendu lors d’un Grand Prix. La menace d’une suspension est donc bien réelle.