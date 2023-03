F1 : Alpine aurait tenté de faire retirer des points de pénalité sur la Super Licence de Gasly, en vain

Pierre Gasly le sait, il doit éviter tout incident de course pendant encore deux mois. Il possède en effet dix points de pénalités sur sa Super Licence. S’il en accumule deux autres d’ici au 22 mai, il sera suspendu lors d’un Grand Prix. Alpine trouve ce règlement trop sévère et a plaidé la cause de son pilote auprès de la FIA, sans succès.

Lors de la dernière réunion de la commission Formule 1, le 21 février dernier, au milieu des discussions sur les pneus, les messages radio et les changements de circuits, le directeur de l’équipe Alpine Otmar Szafnauer a mis un autre sujet sur la table. Il souhaitait revoir le fonctionnement des points de pénalités sur les Super Licence des pilotes. Car Pierre Gasly est concerné, et surtout menacé.

Des infractions jugées "mineures"

Le Français a accumulé dix points de pénalités depuis le 22 mai 2022 (avec Alpha Tauri), pour diverses infractions. S’il monte à douze points avant le 22 mai 2023 (les points de pénalités sont retirés au bout d’un an) il sera suspendu lors d’un Grand Prix… Ce qui dérange Szafnauer, c’est la manière dont ces pénalités sont attribuées par les commissaires. Il plaide pour qu’elles soient distribuées en cas de comportement dangereux d’un pilote en course, alors que Gasly a été sanctionné, dans certains cas, pour être sorti des limites de la piste ou pour ne pas avoir respecté les distances sous Safety-car. Szafnauer a demandé à revoir les critères et, surtout, à ce que les pénalités pour ces raisons jugées "mineures" soient supprimées de manière rétroactive. Ce qui aurait permis à Gasly de récupérer (au moins) quatre points.

Des commissaires moins sévères ?

Cette dernière proposition a été rejetée par la majorité des équipes selon le manager d’Alpine, qui a dit être en "minorité", indiquant que des écuries ne le "soutenaient pas pour des raisons opportunistes, dans l'espoir qu'il nous arrive quelque chose", indique le site Motorsport.com. Cette année, les commissaires devraient néanmoins se montrer moins sévères. Mais Pierre Gasly est toujours en sursis.